Ово је најјезивија фотографија Џефрија Епстајна

Извор:

Агенције

20.12.2025

15:12

Џефри Епстајн
Фото: Министарство правде САД

Хиљаде нових слика објављено је у петак у оквиру процурјелих докумената Џефрија Епстајна, али једна фотографија посебно је изазвала страх јер се сумња да је милијардер педофил лежао полуго са малим дјететом.

Осрамоћени финансијер Џефри Епстајн се широко смије на слици на многима од њих приказан је у својој луксузној вили. Позира без мајице, са оним што изгледа као бијели пешкир око струка, на каучу.

Епстајну се придружује још једна особа, која је углавном ван кадра. Али оштроумни критичари који су проучавали скоро 600.000 страница докумената објављених у петак од стране Министарства правде примјетили су да се мала нога и стопало те особе виде у лијевом углу слике.

Мршава мала нога и стопало, у црној патици, били су толико мали да су многи претпоставили да припадају дјетету. На слици, нога је толико мала да не прелази ивицу кауча на којем особа сједи.

Иако слика може бити невина, њено појављивање уз толико доказа о трговини људима изазвало је бијес, пише “Дејли мејл”.

"На новим фотографијама из Епстајнових фајлова налази се дијете. Одвратна животиња", рекао је један критичар на друштвеним мрежама.

Други је написао: "На једној слици Епстајн је без мајице, а у кадру се види дјечја нога".

Епстајнове жртве су углавном биле малољетнице, али је осрамоћени финансијер најпознатији по искоришћавању младих дјевојака узраста од 14 до 17 година.

Судски документи и свједочења жртава детаљно описују оптужбе против Епстајна од стране жртава које тврде да су имале само 11 година када је злостављање почело.

Зато су фотографије на којима је са дјецом која дјелују још млађе изазвале забринутост да су размјере његових злочина веће него што се раније мислило.

Епстајн је фотографисан са неколико људи чија су лица заштићена на сликама, из забринутости да су можда његове жртве. Многе слике приказују Епстајна са младим дјевојкама.

Политичка позадина

Објављивање података у петак било је у складу са законом који је Конгрес великом већином усвојио у новембру, а који је захтијевао објављивање свих Епстајнових фајлова.

Објављивање података у петак било је у складу са законом који је Конгрес великом већином усвојио у новембру, а који је захтијевао објављивање свих Епстајнових фајлова.

Трамп је прве мјесеце повратка у Бијелу кућу провео покушавајући да их задржи “закључанима”. Годинама је промовисао теорије завјере о Епстајну, али је случај постао политички проблем за њега од повратка у Бијелу кућу у јануару.

Министарство правде САД објавило је хиљаде нових докумената о осуђеном сексуалном преступнику Епстајну, али је најмање 550 страница у тим досијеима у потпуности зацрњено, објавио је Си-Би-Ес.

Према наводима тог медија, новообјављени документи садрже фотографије особа из Епстајновог окружења, снимке из његових резиденција и истражне записе са детаљима о оптужбама против њега.

Ипак, објављена документација изазвала је критике појединих демократа и републиканаца, док Министарство правде тврди да је поступало у складу са законом.

Си-Би-Ес је навео да су три узастопна документа, од 255 страница, у потпуности редигована, при чему је свака страница прекривена црним оквиром.

Дио фотографија које су синоћ објављене такође је дјелимично редигован, при чему су лица неких особа замагљена.

Фотографије бившег предсједника САД Била Клинтона, пјевача Мајкла Џексона и других јавних личности дјелимично су редиговане, док су саме личности остале видљиве.

Објављивање докумената услиједило је након усвајања Закона о транспарентности досијеа о Епстајну, којим се од Министарства правде захтјева да објави досијее које посједује у вези са Епстајном и Гилејн Максвел, сараднице милијардера која је подводила дјевојке.

Полиција је ухапсила Епстајна у Њујорку у јулу 2019. године. Тужилаштво је саопштило да је између 2002. и 2005. године Епстајн организовао посјете свом дому на Менхетну за десетине малољетних дјевојчица, од којих је најмлађа имала 14 година.

Епстајнови пријатељи и познаници укључивали су велики број садашњих и пензионисаних званичника не само из САД већ и из многих других земаља, као и бивше шефове држава, велике предузетнике и звијезде шоу бизниса.

Кривично гоњење Епстајна у САД окончано је након што је извршио самоубиство у затворској ћелији у августу 2019. године, преноси Блиц.

Таг:

Džefri Epstajn

Коментари (0)
