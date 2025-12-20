Logo
Захарова: Ријеке људи се сливају у Русију

20.12.2025

13:42

Захарова: Ријеке људи се сливају у Русију
Ријеке људи сливају се у Русију у жељи да је подрже и да постану дио ње упркос свим покушајима Запада да је изолује, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Не подржавају нас само у својим земљама и боре се за то да превагне здрав разум, него желе да постану дио наше земље", рекла је Захарова на форуму у Москви.

Она је додала да је за поједине то сплет околности, за неке животно важан избор, а за неке и спас.

"За поједине је то, како је рекла држављанка САД Тара Рид, спас. Она је у Русији нашла спас", рекла је Захарова.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

Тара Рид, некадашњи помоћник бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена и новинар РТ-а, у септембру ове године добила је руско држављанство, подсјећа "Спутњик".

Марија Захарова

Русија

