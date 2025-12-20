Logo
Орбан: Постепено увлачење у рат - добро позната европска прича

20.12.2025

09:51

Орбан: Постепено увлачење у рат - добро позната европска прича
Премијер Мађарске Виктор Орбан подржао је изјаву руског предсједника Владимира Путина да је недопустиво како ЕУ поступа са замрзнутом руском имовином и тај поступак Уније упоредио је да Трећим рајхом.

"Коришћење замрзнуте руске имовине? Та идеја је одавно застарјела. Заједнички буџет ЕУ за Украјину? Дотације под маском зајмова само потпирују сукоб", написао је Орбан на друштвеној мрежи "Икс".

Он је навео да не жели да будуће мађарске генерације плаћају цијену рата, упоређујући одлуку лидера ЕУ да узму кредит за Украјину и отплату планирају преко руских репарација са Трећим рајхом.

"Када су Нијемци започели Други свјетски рат, говорили су `побиједићемо, а трошкове рата ћемо покрити не преко репарација, већ преко пљенидбе`", констатовао је Орбан.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин открио услов за престанак војних операција

Према његовим ријечима, нацистичка Њемачка је такође финансирала рат кредитима и рачунала да ће их отплаћивати на рачун имовине и профита оствареног послије побједе, а Европа се сада налази на истом том путу.

Орбан је раније рекао да нико нема намјеру да врати војни кредит и зато ће основни дуг и камате враћати д‌јеца и унуци оних који су кредит одобрили.

Виктор Орбан

Европа

