Колико ће Ану Николић коштати живот у хотелу?

Извор:

Гранд

21.02.2026

15:32

Колико ће Ану Николић коштати живот у хотелу?

Пјевачица Ана Николић реновира свој стан који се налази у општини Вождовац, те због тога већ мјесец дана живи у хотелу у Београду.

За боравак у хотелу, који јој нуди потпуну приватност, врхунску услугу и спа-центар, Ана плаћа 150 евра дневно. То значи да је за само мјесец дана на хотелски смјештај потрошила чак 4.650 евра.

Како домаћи медији наводе она у свом стану мијења инсталацију, столарију, подове, кречи зидове и мијења намјештај.

"Ана не продаје стан. Она ту некретнину много воли. Годинама није кречила, па је ријешила да преуреди сваки кутак. Највећи акценат је на соби њене ћерке.

ana nikolić-28082025

Сцена

Ана Николић преселила у хотел: Шта је са станом од 500.000 евра?

Пјевачица је особа која воли комфор, али не воли баш да поспрема за собом и зато је ријешила да буде у хотелском смјештају гдје има свакодневни сервис, а и све јој је при руци", објашњава извор и додаје да се радови приводе крају, те да ће се пјевачица ускоро вратити у свој освјежен дом, преноси Гранд.

