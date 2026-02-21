Колико ће Ану Николић коштати живот у хотелу?

Извор:
Гранд
21.02.2026
15:32
Пјевачица Ана Николић реновира свој стан који се налази у општини Вождовац, те због тога већ мјесец дана живи у хотелу у Београду.
За боравак у хотелу, који јој нуди потпуну приватност, врхунску услугу и спа-центар, Ана плаћа 150 евра дневно. То значи да је за само мјесец дана на хотелски смјештај потрошила чак 4.650 евра.
Како домаћи медији наводе она у свом стану мијења инсталацију, столарију, подове, кречи зидове и мијења намјештај.
"Ана не продаје стан. Она ту некретнину много воли. Годинама није кречила, па је ријешила да преуреди сваки кутак. Највећи акценат је на соби њене ћерке.
Ана Николић преселила у хотел: Шта је са станом од 500.000 евра?
Пјевачица је особа која воли комфор, али не воли баш да поспрема за собом и зато је ријешила да буде у хотелском смјештају гдје има свакодневни сервис, а и све јој је при руци", објашњава извор и додаје да се радови приводе крају, те да ће се пјевачица ускоро вратити у свој освјежен дом, преноси Гранд.
