Ана Николић улетила у кухињу ресторана, па легла на сто: Сцена шокирала многе

Ана Николић позната је као неко ко изазива пажњу гдје год се појави, што је случај био и сада, када се појавила у једном ресторану.
Пјевачица је ушла у кухињу једног локала, па легла на метални сто како би се ту фотографисала.
Ова сцена насмијала је многе, а Ана није могла да обузда немирни деколте. Хаљина се помјерала, па је у једном тренутку показала превише.
Ана је наздрављала са људима који су се ту затекли, а радницима се допала њена спонтаност, па су се фотографисали са њом.
