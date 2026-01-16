Logo
Large banner

Ана Николић улетила у кухињу ресторана, па легла на сто: Сцена шокирала многе

Извор:

Телеграф

16.01.2026

21:15

Коментари:

0
Ana Nikolić pjevačica
Фото: HYPE TV/YouTube

Ана Николић позната је као неко ко изазива пажњу гдје год се појави, што је случај био и сада, када се појавила у једном ресторану.

Пјевачица је ушла у кухињу једног локала, па легла на метални сто како би се ту фотографисала.

Игокеа-Партизан

Кошарка

Игокеа поражена од Партизана

Ова сцена насмијала је многе, а Ана није могла да обузда немирни деколте. Хаљина се помјерала, па је у једном тренутку показала превише.

Ана је наздрављала са људима који су се ту затекли, а радницима се допала њена спонтаност, па су се фотографисали са њом.

Подијели:

Таг:

Ана Николић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција на ногама: Улетио у радњу са пиштољем и отео сав новац

Хроника

Полиција на ногама: Улетио у радњу са пиштољем и отео сав новац

2 ч

0
Необичан трик за пржење: Уље неће прскати, а шпорет остаје чист

Савјети

Необичан трик за пржење: Уље неће прскати, а шпорет остаје чист

2 ч

1
Ово су најпоузданији половњаци које можете наћи

Ауто-мото

Ово су најпоузданији половњаци које можете наћи

2 ч

0
Други човек: Мистерија иза камера

Емисије

Други човек: Мистерија иза камера

2 ч

0

Више из рубрике

Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

Сцена

Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

6 ч

0
Ко је Ненад Стевић? Отац дјетета Едите Арадиновић био мета покушаја убиства

Сцена

Ко је Ненад Стевић? Отац дјетета Едите Арадиновић био мета покушаја убиства

9 ч

0
Трудна Едита Арадиновић

Сцена

Трудна Едита Арадиновић

10 ч

1
Цецин фризер изнио шокантну истину о женама са естраде

Сцена

Цецин фризер изнио шокантну истину о женама са естраде

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Које је најгоре доба дана за испијање кафе?

22

47

Преваранту из БиХ удвостручена казна: Варао аустријске пензионере

22

39

Због инцидената током блокада у Подгорици и Зети биће процесуирано 18 особа

22

31

Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

22

25

Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner