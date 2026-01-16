Ко је Ненад Стевић? Отац дјетета Едите Арадиновић био мета покушаја убиства

Извор:
Пјевачица Едита Арадиновић већ неко вријеме је у срећној вези, а њено срце освојио је Ненад Стевић, са којим се премијерно појавила у јавности у новембру прошле године, на концерту Емине Јаховић.
Млада музичка звијезда са Ненадом очекује бебу. Едита је тек недавно почела говорити о свом мушкарцу, у којег је заљубљена "до ушију". Недавно је на друштвеним мрежама постао виралан један снимак из теретане, а како се наводи, пјевачицин партнер је, изгледа, њен тренер.
Објавила је шаљив снимак на којем се види како тренира, док је њен дечко посматра, а испод видеа су услиједили коментари: "Само гледа?", "Прати да ли правилно изводиш вјежбе", "Ово јој је можда тренер", "Чекај док му види жена", само су неки од коментара испод објаве.
Иначе, Ненад Стевић је био мета покушаја убиства и актер једне од најтрагичнијих прича из црне хронике у Новом Саду. Та трагична прича још увијек није добила судски епилог. Теодора Каћански убијена је прије 10 година, а први резултати истраге указали су да је фитнес инструкторка убијена грешком, а права мета био је Ненад Стевић.
Теодора је у ноћи која је за њу постала кобна, паркирала аутомобил у Сомборској улици код броја осам, у новосадском насељу Телеп, гдје је живјела са партнером Ненадом Стевићем. Њих двоје су били заједно у аутомобилу, а у тренутку када је он изашао из возила како би ушао у стан да нешто узме, Теодора се за то вријеме премјестила са сувозачког мјеста, на којем је до тада сједила, на возачко. Управо у том моменту из жбуња је истрчао убица и кроз затамњено стакло аутомобила из "тетејца" испалио неколико хитаца у дјевојку и побјегао са лица мјеста. Погодио ју је у врат, ноге и груди. Хитно је превезена у болницу.
Три дана касније испред болнице окупило се много Ненадових и Теодориних пријатеља како би покушали да спријече њену родбину да дају пристанак да, на препоруку љекара, буде искључена са апарата. Стевић није желио да се помири са одлуком њеног оца, брата и сестре. Међутим, око 20:30 часова дјевојка је искључена са апарата, јер је практично била клинички мртва од тренутка када је стигла у болницу.
Током истраге су, у циљу расвјетљавања убиства, изузети видео-снимци са надзорних камера. Убица се на снимку назирао, али је од свега у вези са њим могла да се примијети само једна ствар која је специфична – шепао је на једну ногу.
Тај снимак и оперативна сазнања довели су полицију до Горана Цвијетића из Будисаве, који је, баш као убица са снимка, шепао. Уз чињеницу да ни оперативна сазнања, ни снимак лошег квалитета нису били довољни да Цвијетићу буду стављене лисице на руке, хапшења га је спасило и то што на лицу мјеста нису пронађени његови ДНК трагови.
Ненад Стевић је, иначе, годину дана након што је Теодора убијена, 2017. године, ухапшен због сумње да је покушао да отме Горана Цвијетића, који је био осумњичен за убиство Теодоре Каћански.
Како смо раније писали, Стевић и Божидар Боснић покушали су да отму Горана Цвијетића из Будисаве, уперивши у њега пиштољ и угуравши га у "Ауди А6" којим су покушали да побјегну из града. Сумња се да је овај напад био освета за хладнокрвно убиство фитнес инструкторке Теодоре Каћански, дјевојке Ненада Стевића.
Стевић и Боснић су, сумња се, на паркингу испред зграде у новосадском насељу Детелинара пресрели Цвијетића у којег су уперили пиштољ, изударали га, везали, па убацили у гепек аутомобила, а затим одјурили ка излазу из Новог Сада и насељу Сремска Каменица. На видео снимку са сигурносних камера, како смо раније писали, види се како један од отмичара са упереним пиштољем притрчава Цвијетићу, наређујући му да дигне руке и преда се.
На снимку се види како му након тога у помоћ прискачу саучесници који шире руке и ноге Цвијетићу, а затим га руше на земљу и шутирају. Човјека су потом везали и убацили у гепек. Полиција се дала у потеру за отмичарима, а ухапшени су након што их је на Мишелуку сустигла патрола саобраћајне полиције, док је на лице мјеста убрзо дошла и интервентна јединица.
Осумњиченима Ненаду Стевићу и Божидару Боснићу тада је одређен притвор до 30 дана, а у овој акцији ухапшена је и жртва Горан Цвијетић.
Суђење у овом поступку је и даље у току. Незванично, како се сумња, Стевић је након убиства његове дјевојке Теодоре Каћански сам повео истрагу о убиству и могућем налогодавцу, те је посумњао да Цвијетић има везе с тим, па су се одлучили да га отму и испитају, пренио је Блиц.
