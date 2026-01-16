Logo
Мајка је оставила, сестра погинула док су ишле на сахрану другој: Трагична животна прича наше пјевачице

16.01.2026

09:58

Фото: Youtube / Printscreen

Пјевачица Јадранка Стојаковић оставила је неизбрисив траг у музичкој историји бивше Југославије својим ванвременским хитовима попут "Што те нема", "Има нека тајна веза" и "Све смо могли ми".

Ипак, иза блиставе каријере крила се прича о животу испуњеном тугом, губицима и патњом.

У једном од својих интервјуа, Јадранка је искрено говорила о тешком дјетињству које је провела без сталног дома и стабилности.

"Живот ми је био тежак још од дјетињства. До пете године живјела сам са мајком, која се селила из мјеста у мјесто, па сам прешла код бабе, а онда су бригу о мени преузели ујак и његова жена. И они су се селили по цијелој Њемачкој, Норвешкој и Шпанији."

Каријеру је започела у џез клубовима у Америци, а таленат ју је одвео до далеког Јапана, гдје је остварила велики успјех и остала чак 23 године. Но, њен умјетнички пут нагло је прекинут ратом у Југославији, када више није могла да пјева док је бринула да ли су чланови њене породице уопште живи.

Двострука породична трагедија

Када је сазнала да јој је сестра преминула, Јадранка је одмах допутовала из Јапана како би присуствовала сахрани. На путу ка гробља догодила се још једна незамислива трагедија – у саобраћајној несрећи погинула јој је и друга сестра, чији се аутомобил налазио испред њеног.

Тешка болест

Године 2010, приликом изласка на бину, Јадранка је задобила повреду, након чега јој је дијагностикована Амиотрофична латерална склероза – болест моторног неурона, због које је с временом постала потпуно непокретна.

"Ноге су ми постепено отказивале док нисам постала потпуно непокретна", рекла је она у интервјуу за "Дневни аваз".

Заборављена од многих

У посљедњим годинама живота, Јадранка је говорила и о томе како ју је јавност заборавила и како ријетко ко долази да је обиђе. Ипак, и тада је остала дубоко промишљена и хумана:

"Интересантно је то када се у животу човјек запита шта је то срећа и колико свјесно утичемо на своје позитивне мисли, на своја добра дела. Ако мене данас питате шта бих жељела, то би се односило на све. Вољела бих да људи размисле о себи и о свом животу."

Јадранка Стојаковић преминула је 3. маја 2016. године.

