Logo
Large banner

Николија отпратила Рељу са Инстаграма у јеку прича о наводној афери с Анитом

Извор:

Телеграф

16.01.2026

08:47

Коментари:

0
Николија отпратила Рељу са Инстаграма у јеку прича о наводној афери с Анитом

Николија Јовановић отпратила је са Инстаграма свог партнера Рељу Поповића!

Ово се дешава у јеку прича о наводној афери Реље и ријалити учеснице Аните Станојловић. Иако је Анита демантовала да је била интимна с Рељом, неколико учесника "Елите" изнело је у јавност да им се наводно хвалила и повјеравала о детаљима њиховог виђања!

Николија је прије неколико дана објавила како је отпутовала "у женском друштву", а сада је Рељу престала да прати на Инстаграму, док он њу и даље има на списку оних које он прати.

Ни Николија ни Реља се у протеклим данима нису оглашавали на ову тему.

Она која је упитана за коментар јесте Весна Змијанац.

- Реља варао Николију? Ма, нема од тога ништа. Он воли жену и децу више од свега. Такве излете никад не би направио, све да је Синди Крафорд! То нема везе са истином, доказа нема - рекла је Весна Змијанац за Телеграф.рс.

- Реља ми је обећао, и Николија и он заправо, да ће сљедеће године да саде башту. Да видимо. Ја сам та која их гура да иду из Србије. Надам се да ће њихове ћерке ићи негдје преко да се школују. Николија је била тако преко. Ја се не питам много. Мислим да ће Николија и Реља размишљати исто у том смјеру. Отишли су породично на скијање, ја скијање не волим, мене то смара. Волим кад идемо заједно на море - истакла је она.

Подијели:

Тагови:

Nikolija Jovanović

Relja Popović

Инстаграм

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је отац Николије Јовановић: Доктор наука је, кад је чуо да ће она на естраду, шокирао се

Сцена

Ово је отац Николије Јовановић: Доктор наука је, кад је чуо да ће она на естраду, шокирао се

5 ч

0
Николија спаковала кофере и напустила дом: Пјевачица се огласила, Реље "нема нигдје"

Сцена

Николија спаковала кофере и напустила дом: Пјевачица се огласила, Реље "нема нигдје"

5 д

0
Реља Поповић и Маја Беровић

Сцена

Реља и Маја снимили врели спот, одмах се огласила Николија

1 мј

0
Николија показала слике из дјетињства: Ево због чега је Весна доминирала на сцени

Сцена

Николија показала слике из дјетињства: Ево због чега је Весна доминирала на сцени

3 мј

0

Више из рубрике

Ово је отац Николије Јовановић: Доктор наука је, кад је чуо да ће она на естраду, шокирао се

Сцена

Ово је отац Николије Јовановић: Доктор наука је, кад је чуо да ће она на естраду, шокирао се

5 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Умрла јапанска манекенка, прије смрти оставила опроштајну поруку

19 ч

0
Неда Украден проговорила о томе да ли носи маркирану одјећу

Сцена

Неда Украден проговорила о томе да ли носи маркирану одјећу

20 ч

1
Трудна Милица Тодоровић објавом одушевила све

Сцена

Трудна Милица Тодоровић објавом одушевила све

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

12

07

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

11

59

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

11

55

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

11

53

Дино Скоруп поново у дресу ФК Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner