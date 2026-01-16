Николија отпратила Рељу са Инстаграма у јеку прича о наводној афери с Анитом

Извор:
Телеграф
16.01.2026
08:47
Коментари:0
Николија Јовановић отпратила је са Инстаграма свог партнера Рељу Поповића!
Ово се дешава у јеку прича о наводној афери Реље и ријалити учеснице Аните Станојловић. Иако је Анита демантовала да је била интимна с Рељом, неколико учесника "Елите" изнело је у јавност да им се наводно хвалила и повјеравала о детаљима њиховог виђања!
Николија је прије неколико дана објавила како је отпутовала "у женском друштву", а сада је Рељу престала да прати на Инстаграму, док он њу и даље има на списку оних које он прати.
Ни Николија ни Реља се у протеклим данима нису оглашавали на ову тему.
Она која је упитана за коментар јесте Весна Змијанац.
- Реља варао Николију? Ма, нема од тога ништа. Он воли жену и децу више од свега. Такве излете никад не би направио, све да је Синди Крафорд! То нема везе са истином, доказа нема - рекла је Весна Змијанац за Телеграф.рс.
- Реља ми је обећао, и Николија и он заправо, да ће сљедеће године да саде башту. Да видимо. Ја сам та која их гура да иду из Србије. Надам се да ће њихове ћерке ићи негдје преко да се школују. Николија је била тако преко. Ја се не питам много. Мислим да ће Николија и Реља размишљати исто у том смјеру. Отишли су породично на скијање, ја скијање не волим, мене то смара. Волим кад идемо заједно на море - истакла је она.
Сцена
5 ч0
Сцена
5 д0
Сцена
1 мј0
Сцена
3 мј0
Сцена
5 ч0
Сцена
19 ч0
Сцена
20 ч1
Сцена
20 ч0
Најновије
Најчитаније
12
25
12
07
11
59
11
55
11
53
Тренутно на програму