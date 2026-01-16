Logo
Ово је отац Николије Јовановић: Доктор наука је, кад је чуо да ће она на естраду, шокирао се

Ово је отац Николије Јовановић: Доктор наука је, кад је чуо да ће она на естраду, шокирао се

Николија Јовановић, пјевачица и ћерка чувене Весне Змијанац, открила је како је почела да се бави пјевањем, те споменула оца Владу Јовановића.

Николија не крије да њен тата није био срећан због њене одлуке да крене мајчиним стопама.

- Тата уопште није био срећан, мислио је да сам скренула са правог пута, али ја не мислим тако. Сви треба да радимо оно што осјећамо - рекла је за "Еxтра ФМ".

Иако није био срећан, са оцем је у одличним односима. Једну његову одлуку су увијек поштовали.

Некадашњи супруг пјевачице Весне Змијанац и отац пјевачице Николије Јовановић, доктор економских наука Влада Јовановић, готово никад се не појављује у медијима.

- У савршеним сам односима и са мајком и са оцем. Тата никада није желио медијски да се експонира и ми ту одлуку поштујемо. Ситуације у којима се ослањам на оца? Па на исте као и на мајку. Ослањам се на то што ме воле и што их волим, то је сва подршка која ми треба од њих. Када сте млађи, када сте дијете, мама и тата су вам све на свијету и они су били стуб на који сам се ја ослањала кроз живот, али сада имам Рељу и своју дјецу и одрасла сам и од њих примам и дајем им сву своју љубав - испричала је пјевачица.

Весна Змијанац је давне 1989. године са Владом Јовановићем добила ћерку Николију.

Весна никада није крила ко је отац њене ћерке, али већи дио јавности не зна о коме се ради.

Ријеч је о човјеку који је својевремено радио као шеф маркетинга РТС-а, а послије развода од Весне, Влада се поново оженио и у другом браку добио још двоје дјеце, ћерку Теодору и сина Луку на које је врло поносан.

