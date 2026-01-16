Најмање 18 повријеђених у експлозији шок бомбе у центру за стручно оспособљавање МУП-а

Извор:
Анадолија
16.01.2026
07:12
Најмање 18 особа је повријеђено у четвртак у експлозији шок бомбе у центру за стручно оспособљавање Министарства унутрашњих послова у руској Републици Коми, јавља руска државна новинска агенција РИА.
Замјеник министра здравства Алексеј Кузњецов рекао је новинарима да су повријеђени у Syktyvkaru хоспитализован.
- Стање четири особе је изузетно озбиљно, пет је у тешком стању, а три су у умјереном стању - додао је Кузњецов.
РИА је раније извијестила да је девет особа повријеђено, позивајући се на Министарство здравства регије.
Министарство је саопштено да је 200 особа евакуирано из зграде након експлозије, а ватрогасци су угасили пожар који је избио након експлозије.
Наведено је да је осам повријеђених хоспитализован и да се експлозија догодила током обуке особља.
