"Шта треба, да упаднемо у Мекдоналдс?" Мелони под притиском да се Италија дистанцира од САД

Извор:
Агенције
16.01.2026
06:55
Коментари:0
Италијанска премијерка Ђорђа Мелони, током своје традиционалне новогодишње конференције за новинаре, одговорила је на позиве да се Италија дистанцира од Сједињених Америчких Држава, иронично споменувши једну од највећих америчких компанија.
Мелонијева је истакла да постоји "много ствари", попут питања међународног права у политици америчког предсједника Доналда Трампа са којима се не слаже, али да нема никаквих проблема да те несугласице и јавно изрази.
"Мислим да када се крше правила међународног права, сви постајемо много изложенији. И зато, да, када се не слажем, то и кажем", нагласила је она.
У том контексту, рекла је да не разумије "шта се тачно тражи када се каже да Италија треба да се дистанцира од САД", и истакла да је у интересу њене земље да јача односе са европским и атлантским партнерима.
"Да ли је ова стратегија погрешна? Онда ми треба формално представити алтернативу, треба ми рећи шта желите да урадимо", подвукла је.
"Да ли треба да се дистанцирамо у смислу да изађемо из НАТО-а? Да ли треба да затворимо америчке базе? Да ли треба да прекинемо трговинске односе? Да ли треба да упаднемо у Мекдоналдс? Не знам. Шта треба да урадимо?", упитала је италијанска премијерка.
Мелонијева је поновила да се не слаже увијек са ставовима својих партнера.
"Са Трампом сам се сложила око Венецуеле, нисам се сложила око Гренланда. То се зове одбрана сопственог националног интереса", истакла је Ђорђа Мелони, додајући да се "интереси држава не поклапају увијек у потпуности".
Свијет
2 ч1
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
Најчитаније
08
47
08
44
08
31
08
29
08
24
Тренутно на програму