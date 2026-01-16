Logo
Large banner

"Шта треба, да упаднемо у Мекдоналдс?" Мелони под притиском да се Италија дистанцира од САД

Извор:

Агенције

16.01.2026

06:55

Коментари:

0
"Шта треба, да упаднемо у Мекдоналдс?" Мелони под притиском да се Италија дистанцира од САД

Италијанска премијерка Ђорђа Мелони, током своје традиционалне новогодишње конференције за новинаре, одговорила је на позиве да се Италија дистанцира од Сједињених Америчких Држава, иронично споменувши једну од највећих америчких компанија.

Мелонијева је истакла да постоји "много ствари", попут питања међународног права у политици америчког предсједника Доналда Трампа са којима се не слаже, али да нема никаквих проблема да те несугласице и јавно изрази.

"Мислим да када се крше правила међународног права, сви постајемо много изложенији. И зато, да, када се не слажем, то и кажем", нагласила је она.

У том контексту, рекла је да не разумије "шта се тачно тражи када се каже да Италија треба да се дистанцира од САД", и истакла да је у интересу њене земље да јача односе са европским и атлантским партнерима.

"Да ли је ова стратегија погрешна? Онда ми треба формално представити алтернативу, треба ми рећи шта желите да урадимо", подвукла је.

"Да ли треба да се дистанцирамо у смислу да изађемо из НАТО-а? Да ли треба да затворимо америчке базе? Да ли треба да прекинемо трговинске односе? Да ли треба да упаднемо у Мекдоналдс? Не знам. Шта треба да урадимо?", упитала је италијанска премијерка.

Мелонијева је поновила да се не слаже увијек са ставовима својих партнера.

"Са Трампом сам се сложила око Венецуеле, нисам се сложила око Гренланда. То се зове одбрана сопственог националног интереса", истакла је Ђорђа Мелони, додајући да се "интереси држава не поклапају увијек у потпуности".

Подијели:

Тагови:

Đorđa Meloni

Доналд Трамп

Италија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Марија Корина Мачадо предала Трампу своју Нобелову награду за мир

Свијет

Марија Корина Мачадо предала Трампу своју Нобелову награду за мир

2 ч

1
Пао број преузимања апликација

Наука и технологија

Пао број преузимања апликација

9 ч

0
Осамнаест људи хоспитализовано: Експлозија гранате у центру за обуку МУП-а у Русији

Свијет

Осамнаест људи хоспитализовано: Експлозија гранате у центру за обуку МУП-а у Русији

10 ч

0
Заокрет? Мерц говорио о равнотежи односа с Русијом

Свијет

Заокрет? Мерц говорио о равнотежи односа с Русијом

10 ч

0

Више из рубрике

Марија Корина Мачадо предала Трампу своју Нобелову награду за мир

Свијет

Марија Корина Мачадо предала Трампу своју Нобелову награду за мир

2 ч

1
Осамнаест људи хоспитализовано: Експлозија гранате у центру за обуку МУП-а у Русији

Свијет

Осамнаест људи хоспитализовано: Експлозија гранате у центру за обуку МУП-а у Русији

10 ч

0
Случај породице из БиХ прераста у скандал, огласили се и њемачки политичари

Свијет

Случај породице из БиХ прераста у скандал, огласили се и њемачки политичари

10 ч

0
Заокрет? Мерц говорио о равнотежи односа с Русијом

Свијет

Заокрет? Мерц говорио о равнотежи односа с Русијом

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

47

Николија отпратила Рељу са Инстаграма у јеку прича о наводној афери с Анитом

08

44

Сијарто: Реална шанса да се постигне договор да МОЛ преузме удио у НИС-у

08

31

Хорор: Док је касапио баку пред унуком, монструм урлао језиву пријетњу; Саслушани свједоци из зграде

08

29

Вратио се Федерер и разбио доскорашњег Топ 10 играча!

08

24

Норвежани бијесни због Милановићеве изјаве

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner