Марија Корина Мачадо предала Трампу своју Нобелову награду за мир

Извор:
Агенције
16.01.2026
06:50
Коментари:1
Лидерка опозиције у Венецуели Марија Корина Мачадо изјавила је да је предсједнику САД Доналду Трампу уручила Нобелову награду за мир коју је добила 2025. године за борбу за демократију у Венецуели.
Није одговорила на питања новинара да ли је ју је прихватио.
"Уручила сам предсједнику Сједињених Америчких Држава медаљу, Нобелову награду за мир", рекла је Корина Мачадо након састанка са америчким лидером у Бијелој кући, преноси Си-Ен-Ен.
Марија Корина Мачадо је рекла да је Трампу испричала анегдоту о латиноамеричком револуционару Симону Боливару.
"Прије двеста година генерал (маркиз де) Лафајет је Симону Боливару дао медаљу са ликом Џорџа Вашингтона. Боливар је чувао медаљу до краја живота. Двеста година касније, народ Боливара враћа насљеднику Вашингтона медаљу, у овом случају медаљу Нобелове награде за мир, као признање за његову јединствену посвећеност нашој слободи", истакла је Мачадо.
Она је навела да је разговор са Трампом био "одличан" и да је прошао "веома добро".
Након што је напустила резиденцију америчког предсједника, Мачадо је пришла окупљенима испред Бијеле куће који су махали венецуеланским заставама.
Марија Корина Мачадо је прошле недеље рекла да би жељела да награду додијели америчком предсједнику.
Трамп је након тога изјавио да ће разговарати о понуди Мачадо "када сљедеће недјеље буде посјетила САД".
Он је додао да би му била "част" да прихвати награду.
Трамп је раније критиковао Нобелов комитет што га је заобишао и додијелио награду Мачадо.
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
Најчитаније
08
47
08
44
08
31
08
29
08
24
Тренутно на програму