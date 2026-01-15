Заокрет? Мерц говорио о равнотежи односа с Русијом

Извор:
Индекс
15.01.2026
22:17
Коментари:0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да је Русија европска земља те изразио наду да ће Европска унија успјети постићи равнотежу у односима с Москвом.
Говорећи пред привредницима на новогодишњем пријему у Халеу, Мерц је поручио да је стабилност у односима с највећим европским сусједом кључна за будућност Европе и Њемачке, што донекле противријечи његовим ранијим изјавама које су дјеловале прилично ратоборно према Русији.
"Ако успијемо да вратимо мир и слободу у Европу, ако напокон пронађемо равнотежу у односима с нашим највећим европским сусједом, говорим о Русији, ако завлада мир и ако се осигура слобода, ако у свему томе успијемо, тада ће Европска унија, а тиме и ми у Њемачкој, положити сљедећи испит и након 2026. моћи с повјерењем да гледамо у будућност", рекао је Мерц.
Канцелар је притом нагласио да његова изјава није повезана с чињеницом да се налазио у источном дијелу Њемачке.
"То говорим гдје год да се налазим у Њемачкој", рекао је Мерц, додавши да је "Русија европска земља", преноси Индекс.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
55
22
48
22
39
22
35
Тренутно на програму