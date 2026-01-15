Logo
Заокрет? Мерц говорио о равнотежи односа с Русијом

Индекс

15.01.2026

22:17

Заокрет? Мерц говорио о равнотежи односа с Русијом
Фото: Tanjug/AP/dpa/Britta Pedersen

Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да је Русија европска земља те изразио наду да ће Европска унија успјети постићи равнотежу у односима с Москвом.

Говорећи пред привредницима на новогодишњем пријему у Халеу, Мерц је поручио да је стабилност у односима с највећим европским сусједом кључна за будућност Европе и Њемачке, што донекле противријечи његовим ранијим изјавама које су д‌јеловале прилично ратоборно према Русији.

"Ако успијемо да вратимо мир и слободу у Европу, ако напокон пронађемо равнотежу у односима с нашим највећим европским сусједом, говорим о Русији, ако завлада мир и ако се осигура слобода, ако у свему томе успијемо, тада ће Европска унија, а тиме и ми у Њемачкој, положити сљедећи испит и након 2026. моћи с повјерењем да гледамо у будућност", рекао је Мерц.

Канцелар је притом нагласио да његова изјава није повезана с чињеницом да се налазио у источном дијелу Њемачке.

"То говорим гд‌је год да се налазим у Њемачкој", рекао је Мерц, додавши да је "Русија европска земља", преноси Индекс.

Fridrih Merc

Русија

