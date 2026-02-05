Logo
500.000 марака за запошљавање особа са инвалидитетом

Извор:

АТВ

05.02.2026

19:37

Коментари:

0
Фото: АТВ

Јавна установа Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида успјешно је реализовао програм запошљавања и самозапошљавања за 2025. годину. У оквиру овог програма издвојено је више од 500 хиљада марака за 60 корисника.

Појединачна подршка, која је износила од 7 до 13 хиљада марака у зависности од степена и врсте инвалидитета, омогућила је корисницима да покрену властите послове као што су узгој пилића и кока носиља.

"Пуно ми значи помоћ Фонда за рехабилитацију инвалида значи ми доста њихов поврат средстава и могу са њиховим средствима што су ми дали, помогли могу да покријем све што ми је потребно", каже Дејан Каљевић, корисник Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида.

Поред самозапошљавања, Фонд подржава и послодавце који запошљавају особе са инвалидитетом.

"Ја сам пчеларство усмјерио сељењу, јер ако не би селили пчеле за испашама имали би јако мале приносе. Због тога ти радници, један ми ради у Грмечу и код њега његове куће ми је инсталиран један пчелињак тако да на тај начин функционишемо", каже Раде Карановић, пчеларство ''Моћ природе'', Приједор.

Циљ ових мјера је стимулисање запошљавања особа са инвалидитетом, стварање услова за њихов несметан рад и одрживост пословања.

“Повратна информација од пословне заједнице односно од послодаваца који су самозапослили особе са инвалидитетом да су изузетно задовољни њиховим ангажманом на њиховом радном мјесту И њиховој посвећеношћу да се ради о врло озбиљним радницима који у начелу јако воле И поштују свој посао", каже Стевића Дроњак, директор Јавне установе Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида

Из Фонда поручују да ће у 2026. средства за запошљавање и самозапошљавање особа са инвалидитетом износити и до 20 хиљада марака.

