Какво ће бити вријеме за викенд

05.02.2026
У Републици Српској за викенд ће бити промјенљиво вријеме и топлије од просјека, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода.
За суботу, 7. фебруар, најављена је пролазна киша, на планинама сусњежица и слаб снијег. Током дана биће и краћих сунчаних периода, углавном на сјеверу.
Промјенљиво вријеме наставља се и у недјељу, 8. фебруара, уз смјену облака са пролазном кишом и краћим сунчаним периодима, те топлије од просјека.
Минимална температура од један до пет, у вишим предјелима од минус два, а максимална од седам до 12, на југу до 15 степени Целзијусових.
У понедјељак, 9. фебруара, биће претежно облачно са слабом кишом, у вишим предјелима са сусњежицом и слабим снијегом.
Минимална температура ваздуха од један до четири, у вишим предјелима од минус два, а максимална од седам до 12 степени Целзијусових.
