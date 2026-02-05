Logo
Какво ће бити вријеме за викенд

СРНА

05.02.2026

17:04

Какво ће бити вријеме за викенд

У Републици Српској за викенд ће бити промјенљиво вријеме и топлије од просјека, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода.

За суботу, 7. фебруар, најављена је пролазна киша, на планинама сусњежица и слаб снијег. Током дана биће и краћих сунчаних периода, углавном на сјеверу.

Промјенљиво вријеме наставља се и у недјељу, 8. фебруара, уз смјену облака са пролазном кишом и краћим сунчаним периодима, те топлије од просјека.

Минимална температура од један до пет, у вишим предјелима од минус два, а максимална од седам до 12, на југу до 15 степени Целзијусових.

У понедјељак, 9. фебруара, биће претежно облачно са слабом кишом, у вишим предјелима са сусњежицом и слабим снијегом.

Минимална температура ваздуха од један до четири, у вишим предјелима од минус два, а максимална од седам до 12 степени Целзијусових.

Вријеме

Временска прогноза

викенд

