Нови велики проблем за организаторе ЗОИ 2026.

05.02.2026
16:55
Дуго очекиване Зимске олимпијске игре 2026. у Милану и Кортини почињу сутра, 06. фебруара, али изгледа да не иде "све по лоју". Наиме, за свечано отварање и даље је остало око 10 хиљада празних мјеста, па су организатори увели акцију "платиш једну, добијеш двије карте" како би се стадион напунио, преносе страни медији.
За свечано отварање Олимпијских игара на стадиону Сан Сиро, изгледа да је Фондација Милано-Кортина морала да покрене нову промоцију. Такозвана opening ceremony promo омогућава куповину улазница (по ценама од 260 до 2.026 евра) уз другу карту на поклон, уколико се унесе посебан промотивни код, и то до највише десет карата по особи.
"Овдје сте јер сте добили наменски линк за куповину улазница по сниженој цијени за церемонију отварања, захваљујући овој промоцији", наводи се у обавјештењу купцима. Понуда је послата већем броју корисника регистрованих на платформи, док је навијачима Милана стигла путем клупског билтена, преноси La Repubblica.
Из Фондације објашњавају да промоција није условљена старосним ограничењима, за разлику од оних из претходних недјеља. Млађима од 26 година раније је била понуђена иста погодност кроз акцију promo26. Сада је круг потенцијалних купаца проширен и на друге циљне групе, које такође могу да купе две карте по цијени једне за церемонију осмишљену под редитељском палицом Марка Балиха. На сцени ће се појавити и свјетске звијезде попут Мараје Кери, Лауре Паузини, Андрее Бочелија.
Распродатих карата за велики догађај отварања Олимпијских игара још увијек нема. У свим категоријама сједишта и даље су доступне улазнице. Ипак, организатори вјерују у завршни талас продаје како би стадион био готово у потпуности испуњен. Званични подаци о продаји нису објављени, али поједини извори тврде да је остало мање од десет хиљада карата. Наводно је већ продато више од 50 хиљада улазница, а циљ је да се у наредним данима достигне број од 60 хиљада плаћених карата, од укупно око 80 хиљада људи који ће присуствовати или учествовати у церемонији отварања. Зимска олимпијска церемонија на стадиону тако великог капацитета реткост је у свету, па постигнути резултати продаје, како се наводи, нису разочарали организаторе.
Питање бесплатних карата за политичаре такође је изазвало пажњу јавности. Недавно су бесплатне улазнице стигле за 48 градских одборника Милана, који у наредним данима треба да потврде да ли ће присуствовати церемонији.
Међутим, било је и оних који су раније најавили да ће одбити понуду, што су потврдили и поједини представници градске скупштине. Они сматрају да би бесплатне карте требало да буду намењене организацијама трећег сектора и спортским удружењима, а не политичарима. Сличан став изнијели су и други функционери, који су предложили да се одрицањем од бесплатних карата подрже социјални пројекти или омогући присуство грађанима који заслужују посебну пажњу.
