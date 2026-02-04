Logo
Рукометаши Борца спремни за наставак сезоне - Врањеш велико појачање

Извор:

АТВ

04.02.2026

21:10

Рукометаши Борца спремни за наставак сезоне - Врањеш велико појачање
Фото: АТВ

Први ривал рукометаша Борца у наставку сезоне је екипа Коњуха, а „црвено-плави“ са доста оптимизма гледају ка предстојећим изазовима. Велико појачање за тим Мирка Микића је долазак Владимира Врањеша који се послије 14 година вратио кући.

Стручни штаб бањалучког клуба сада на располагању има шири ростер и далеко већи простор за маневар. Иза „црвено-плавих“ је и добар припремни период, а све је подређено тријумфу у суботу којим би добили додатан вјетар у леђа за све што их очекује.

Утакмица против Коњуха на програму је у суботу од 18 часова у дворани Борик. У други дио сезоне у Премијер лиги БиХ рукометаши Борца улазе са пете позиције и 17 освојених бодова колико има и екипа из Живиница.

