Свесрпски куп за рукометаше: Трофеј Партизану

04.02.2026

20:06

Коментари:

0
svesrpski kup pobednik

Рукометаши Партизана побједници су Свесрпског купа пошто су у финалу добили Слогу 32:22 (16:14). Треба рећи да су заслужено дошли до трофеја, али ни играчи из Добоја нису нимало разочарали. Код Београђана најефикаснији био је Сергеј Иванов са 11 голова који био први стријелац са 15 погодака.

Треба рећи да је 12 одбрана имао Андреј Трнавац и он је изабран за најбољег голмана. Код Слоге Ђорђе Босић је имао 11 одбрана, шест голова дао је Милош Чекић, један мање постигао је Дарио Ђенадија који је проглашен за МВП.

Што се тиче саме утакмице треба рећи како се водила велика борба у првом полувремену иако то нико није очекивао, јер су Београђани у 13. минуту водили 11:3. Након тога су се распуцали играчи из Добоја који су у 28. минуту дошли на 14:13. На самом истеку првог дијела игре Милош Чекић је погодио за 16:14.

У наставку је Партизан доминирао и на крају славио са 32:22. Пехар за друго мјесто капитену Душану Миличевићу уручио је Маринко Умичевић, предсједник Рукометног савеза Републике Српске. Побједнички трофеј капитену Младену Шотићу предао је Иван Миливојевић, генерални секретар Рукометног савеза Србије.

Све у свему била је ово истинска рукометна светковина у којој је Ниш био одличан домаћин.

Свесрпски куп за рукометаше

Коментари (0)
