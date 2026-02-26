Logo
Large banner

Серијски провалник завршио иза решетака: Опљачкао десетине кућа

Извор:

Дневник.хр

26.02.2026

17:36

Коментари:

0
Лопов
Фото: Unsplash

Полиција у Шибенику ухапсила је четрдесетогодишњег мушкарца осумњиченог да је починио 13 тешких провалних крађа на подручју Шибенско-книнске и Задарске жупаније, причинивши укупну материјалну штету од око 60.000 евра.

Према наводима истраге, девет кривичних дјела почињено је на подручју Шибеника, док се четири односе на подручје Задра. На мети су се углавном налазиле породичне куће у Срими и Водицама, и то током јануара 2026. године, али и током претходне године.

Осумњичени је у објекте улазио насилним отварањем врата, а у појединим случајевима искористио је и незакључана врата. У три наврата, на подручју Сриме, Водица и Задра, затекли су га власници кућа, након чега је побјегао без плијена.

Највећа штета, око 53.000 евра, причињена је на подручју Шибеника, док се око 7.000 евра односи на провале у Задру почињене прошле године.

протест Сарајево

БиХ

Сутра нови протести у Сарајеву

Истражиоци га доводе у везу и са још четири провале на задарском подручју, извршене од фебруара до маја 2025. године. У два случаја украо је драгоцјености, у једном је затечен од стране власнице, док из четвртог објекта није ништа однио.

Против осумњиченог, који се већ налази у затвору због ранијих кривичних дјела, биће поднесена кривична пријава надлежном Општинском државном тужилаштву у Шибенику, преноси Дневник.хр.

Подијели:

Тагови :

хапшење

uhapšen provalnik

Šibenik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра нови протести у Сарајеву

БиХ

Сутра нови протести у Сарајеву

1 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Огласио се доктор који лијечи министра Дачића: Стање и даље тешко

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Најгора комбинација знака и подзнака у хороскопу

1 ч

0
Меланија Трамп предсједава сједници Савјета безбједности УН

Свијет

Меланија Трамп предсједава сједници Савјета безбједности УН

1 ч

0

Више из рубрике

Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Регион

Весна Братић одбила да достави телефон на претрес

3 ч

0
Мандић након састанка са Додиком: Успјешне међународне активности за чување мира у региону

Регион

Мандић након састанка са Додиком: Успјешне међународне активности за чување мира у региону

20 ч

0
Осуђен насилник за брутално пребијање Српкиње (22): Иживљавао се над њом док је лежала без свијести

Регион

Осуђен насилник за брутално пребијање Српкиње (22): Иживљавао се над њом док је лежала без свијести

1 д

0
Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

Регион

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

38

Хорор: Трудница се закуцала у зграду

18

35

Огласио о Вучић о стању Ивице Дачића: Незахвално давати прогнозе

18

28

Говедина постаје луксуз у Аргентини

18

27

Вођа Шкаљараца осуђен на 15 година!

18

11

Још троје ухапшених због туче у бањалучкој дворани Борик

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner