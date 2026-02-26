Серијски провалник завршио иза решетака: Опљачкао десетине кућа

Извор:
Дневник.хр
26.02.2026
17:36
Полиција у Шибенику ухапсила је четрдесетогодишњег мушкарца осумњиченог да је починио 13 тешких провалних крађа на подручју Шибенско-книнске и Задарске жупаније, причинивши укупну материјалну штету од око 60.000 евра.
Према наводима истраге, девет кривичних дјела почињено је на подручју Шибеника, док се четири односе на подручје Задра. На мети су се углавном налазиле породичне куће у Срими и Водицама, и то током јануара 2026. године, али и током претходне године.
Осумњичени је у објекте улазио насилним отварањем врата, а у појединим случајевима искористио је и незакључана врата. У три наврата, на подручју Сриме, Водица и Задра, затекли су га власници кућа, након чега је побјегао без плијена.
Највећа штета, око 53.000 евра, причињена је на подручју Шибеника, док се око 7.000 евра односи на провале у Задру почињене прошле године.
Истражиоци га доводе у везу и са још четири провале на задарском подручју, извршене од фебруара до маја 2025. године. У два случаја украо је драгоцјености, у једном је затечен од стране власнице, док из четвртог објекта није ништа однио.
Против осумњиченог, који се већ налази у затвору због ранијих кривичних дјела, биће поднесена кривична пријава надлежном Општинском државном тужилаштву у Шибенику, преноси Дневник.хр.
