Logo
Large banner

Сутра нови протести у Сарајеву

26.02.2026

17:23

Коментари:

0
Сутра нови протести у Сарајеву
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

У Сарајеву је за сутра заказан нови протест због трамвајске несреће у којој је погинуо младић, а четири особе повријеђене.

Протест је на друштвеним мрежама најавила неформална група студената, уз поруку да "нема одуговлачења или ће они да суде".

Протест је заказан за 13 часова код Земаљског музеја, гдје се 12. фебруара догодила несрећа.

На прошлом протесту одржаном у суботу, 21. фебруара, затражене су хитне оставке надлежних, транспарентна истрага о несрећи, слобода окупљања и реорганизација јавног превоза.

Меланија Трамп

Свијет

Меланија Трамп предсједава сједници Савјета безбједности УН

Окупљени су захтијевали да истрага о трамвајској несрећи буде обављена у потпуности и у разумном року, без одгађања и уобичајених намјерних развлачења, а налази изнесени у јавност.

У трамвајској несрећи је погинуо студент Ердоан Моранкић, док је тешко повријеђена средњошколка Ела Јовановић, којој је ампутирана нога.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Искакање трамваја у Сарајеву

Протести

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Амиџић о потпису Хасановића: Јесу ли то баш све "технологије"? Коме?

БиХ

Амиџић о потпису Хасановића: Јесу ли то баш све "технологије"? Коме?

4 ч

4
Одобрена средства за ЦИК БиХ: Потписана одлука о финансирању

БиХ

Одобрена средства за ЦИК БиХ: Потписана одлука о финансирању

6 ч

3
Ковачевић о БХРТ-у: Прекините програм 1. марта или се угасите и учините нам услугу

БиХ

Ковачевић о БХРТ-у: Прекините програм 1. марта или се угасите и учините нам услугу

8 ч

5
БХРТ привремено прекинуо програм

БиХ

Пред колапсом: БХРТ привремено прекинуо програм

11 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

18

38

Хорор: Трудница се закуцала у зграду

18

35

Огласио о Вучић о стању Ивице Дачића: Незахвално давати прогнозе

18

28

Говедина постаје луксуз у Аргентини

18

27

Вођа Шкаљараца осуђен на 15 година!

18

11

Још троје ухапшених због туче у бањалучкој дворани Борик

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner