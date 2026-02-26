Logo
Одобрена средства за ЦИК БиХ: Потписана одлука о финансирању

АТВ

26.02.2026

11:42

Фото: Youtube screenshot

Замјеник министра финансија и трезора у Савјету министара Мухамед Хасановић потписао је данас инструкцију којом се омогућава пренос средстава Централној изборној комисији БиХ за увођење нових изборних технологија.

Подсјећамо, до Хасановићевог потписа дошло је након што је на интернет страници објављено "Аутентично тумачење одлуке Кристијана Шмита", од 17. јула прошле године.

67128d1598204 Šmit

БиХ

Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић појаснио је раније да тај новац из прошлогодишњег буџета више није оперативан.

Мухамед Хасановић

Кристијан Шмит

