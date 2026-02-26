Одобрена средства за ЦИК БиХ: Потписана одлука о финансирању

Извор:
АТВ
26.02.2026
11:42
Замјеник министра финансија и трезора у Савјету министара Мухамед Хасановић потписао је данас инструкцију којом се омогућава пренос средстава Централној изборној комисији БиХ за увођење нових изборних технологија.
Подсјећамо, до Хасановићевог потписа дошло је након што је на интернет страници објављено "Аутентично тумачење одлуке Кристијана Шмита", од 17. јула прошле године.
БиХ
Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић појаснио је раније да тај новац из прошлогодишњег буџета више није оперативан.
