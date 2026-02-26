Logo
Large banner

Пред колапсом: БХРТ привремено прекинуо програм

Извор:

АТВ

26.02.2026

07:27

Коментари:

2
БХРТ привремено прекинуо програм
Фото: screenshot

БХРТ је у 7:00 сати јутрос привремено прекинуо емитовање редовног програма, а за данас је најављено ванредно обраћање управе овог емитера.

У току дана ће бити емитоване само вијести према редовном распореду.

За два дана истиче рок који је Европска радиодифузна унија (ЕБУ) дала БХРТ-у да плати дуг који са каматама износи 22 милиона КМ, у супротном ће услиједити блокада рачуна.

То би значило не само престанак емитовања програма и престанак исплате плата за раднике, већ и потенцијални колапс комплетне комуникацијске инфраструктуре.

"С обзиром на то да из ЕБУ-а нису добили никакву понуду од БиХ која би била задовољавајућа да се уђе у неке разговоре с њима, ми можемо очекивати да они покрену судско рјешење тог замрзавања рачуна. То ће нам дати још неко вријеме док се не спроведу процедуре, али то вријеме може бити мјесец-два и након тога је то дефинитивно крај БХРТ-а оваквог каквог познајемо", упозорио је в.д. генералног директора БХРТ-а Белмин Карамехмедовић.

Истакао је да се БХРТ у фебруару већ четири или пет пута суочавао са блокираним рачунима.

"Срећа у несрећи је да се није радило о тако великим цифрама да нас спријече да радимо свој посао, па смо између осталог, успјели да грађанима обезбиједимо праћење Зимских олимпијских игара на начин да смо средства предвиђена за топли оброк радницима преусмјерили на плаћање тв права", рекао је Карамехмедовић.

Подијели:

Тагови :

БХРТ

televizor

Сарајево

Белмин Карамехмедовић

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Прекинут програм БХРТ-а: Шире се снимци посудица

Друштво

Прекинут програм БХРТ-а: Шире се снимци посудица

3 мј

0
"Вукановић тражио паузу у НСРС да се јави у програм БХТ"

Република Српска

"Вукановић тражио паузу у НСРС да се јави у програм БХТ"

5 мј

4
Ковачевић: Брука и срамота да БХТ није емитовао додјељивање медаље Ђоковићу и интонирање химне Србије

Република Српска

Ковачевић: Брука и срамота да БХТ није емитовао додјељивање медаље Ђоковићу и интонирање химне Србије

1 год

0

Република Српска

Kabinet predsjednika Srpske prijavio RAK-u BHRT i urednika emisije BHT1 Uživo

2 год

0

Више из рубрике

Превозници протестују

БиХ

БиХ на корак до нових блокада граничних прелаза

14 ч

0
Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

БиХ

Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

14 ч

0
Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Шмитове интервенције у буџет и изборни процес - дерогирање институција

18 ч

1
tramvaj iskočio iz šina

БиХ

Тужилаштво: Возач трамваја и даље једини осумњичени

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

25

"Вријеме је" опроштај Вавринке

09

21

Данас је велики светац, вјерује се да лоза коју је посадио има посебну моћ

09

10

Које су предности "тамног туширања" за побољшање вашег сна

08

58

Пентагон смијенио вицеадмирала Фреда Качера?

08

51

По чијем наређењу Кијев блокира "Дружбу"? "Спремни смо да предузме друге мјере"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner