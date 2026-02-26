Пред колапсом: БХРТ привремено прекинуо програм

Извор:
АТВ
26.02.2026
07:27
БХРТ је у 7:00 сати јутрос привремено прекинуо емитовање редовног програма, а за данас је најављено ванредно обраћање управе овог емитера.
У току дана ће бити емитоване само вијести према редовном распореду.
За два дана истиче рок који је Европска радиодифузна унија (ЕБУ) дала БХРТ-у да плати дуг који са каматама износи 22 милиона КМ, у супротном ће услиједити блокада рачуна.
То би значило не само престанак емитовања програма и престанак исплате плата за раднике, већ и потенцијални колапс комплетне комуникацијске инфраструктуре.
"С обзиром на то да из ЕБУ-а нису добили никакву понуду од БиХ која би била задовољавајућа да се уђе у неке разговоре с њима, ми можемо очекивати да они покрену судско рјешење тог замрзавања рачуна. То ће нам дати још неко вријеме док се не спроведу процедуре, али то вријеме може бити мјесец-два и након тога је то дефинитивно крај БХРТ-а оваквог каквог познајемо", упозорио је в.д. генералног директора БХРТ-а Белмин Карамехмедовић.
Истакао је да се БХРТ у фебруару већ четири или пет пута суочавао са блокираним рачунима.
"Срећа у несрећи је да се није радило о тако великим цифрама да нас спријече да радимо свој посао, па смо између осталог, успјели да грађанима обезбиједимо праћење Зимских олимпијских игара на начин да смо средства предвиђена за топли оброк радницима преусмјерили на плаћање тв права", рекао је Карамехмедовић.
