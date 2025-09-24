"Вукановић тражио паузу у НСРС да се јави у програм БХТ"

Извор:
АТВ
24.09.2025
17:23
Коментари:2
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић затражио је паузу од пола сата током посебне сједнице НСРС, али је предсједник Скупштине Ненад Стевандић допустио само 10 минута.
Након повратка у скупштинске клупе, шеф Клуба посланика СНСД-а у НСРС Срђан Мазалица оптужио је Вукановића да је тражио паузу само да би се јавио у програм уживо БХТ-а.
"Што се тиче Небојше Вукановића, само ћу рећи да је човјек тражио паузу у четири сата да би имао уживо укључење на БХТ и ми смо овдје због тога овдје направили паузу да би се он консолидовао, међутим, то је била пауза јер човјек већ почиње кампању на БХТ. То је његово бирачко тијело које треба ван Републике Српске да изгласа њега за предсједника", рекао је Мазалица.
