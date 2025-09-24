Logo

"Вукановић тражио паузу у НСРС да се јави у програм БХТ"

Извор:

АТВ

24.09.2025

17:23

Коментари:

2
"Вукановић тражио паузу у НСРС да се јави у програм БХТ"
Фото: Printscreen/BHRT

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић затражио је паузу од пола сата током посебне сједнице НСРС, али је предсједник Скупштине Ненад Стевандић допустио само 10 минута.

Након повратка у скупштинске клупе, шеф Клуба посланика СНСД-а у НСРС Срђан Мазалица оптужио је Вукановића да је тражио паузу само да би се јавио у програм уживо БХТ-а.

"Што се тиче Небојше Вукановића, само ћу рећи да је човјек тражио паузу у четири сата да би имао уживо укључење на БХТ и ми смо овдје због тога овдје направили паузу да би се он консолидовао, међутим, то је била пауза јер човјек већ почиње кампању на БХТ. То је његово бирачко тијело које треба ван Републике Српске да изгласа њега за предсједника", рекао је Мазалица.

Подијели:

Тагови:

Небојша Вукановић

Срђан Мазалица

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Стевандић: Уједињена Српска неће изаћи на изборе

Република Српска

Стевандић: Уједињена Српска неће изаћи на изборе

2 ч

2
Откуп затворске казне није у складу са Уставом Републике Српске!

Република Српска

Откуп затворске казне није у складу са Уставом Републике Српске!

2 ч

1
СДС неће гласати за закључке, не зна се хоће ли на изборе

Република Српска

СДС неће гласати за закључке, не зна се хоће ли на изборе

2 ч

5
Цвијановић: Једностран приступ ЕУ не доприноси стабилизацији политичких прилика

Република Српска

Цвијановић: Једностран приступ ЕУ не доприноси стабилизацији политичких прилика

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

09

Први пут успјешно третирана једна од најокрутнијих болести: Пацијенти су наставили ходати упркос очекивању да неће

18

03

Дани Српске у Србији сутра у четири града

18

02

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

17

57

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

17

54

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner