Откуп затворске казне није у складу са Уставом Републике Српске!

Извор:

АТВ

24.09.2025

15:37

Коментари:

1
Откуп затворске казне, односно одредба Кривичног законика Републике Српске којим се регулише замјена затворске за новчану казну није у сагласности са Уставом Републике Српске.

То се наводи у одлуци Уставног суда Републике Српске која је донесена на данашњој сједници.

”Уставни суд усвојио је одлуку да одредба члана 46а. став 3. Кривичног законика Републике Српске, којом је прописано да ће се изречена казна затвора која не прелази једну годину на захтјев осуђеног замјенити новчаном казном, није у сагласности са Уставом Републике Српске”, саопштио је Уставни суд.

Наводе да је приликом оцјене уставности ове одредбе, са аспекта уставног начела владавине права, Уставни суд оцијенио да овакво прописивање не оставља диспозицију суду да, зависно од конкретних околности и чињеница у предмету, сходно слободном судијском увјерењу поступајућег судије, одлучи да ли ће усвојити такав захтјев.

”Према законском начелу праведности и сразмјерности, казне и друге кривичноправне санкције које се изричу учиниоцима кривичних дјела треба да одговарају природи и тежини извршеног кривичног дјела, степену кривичне одговорности, околностима под којима је дјело извршено и личности учиниоца”, наводи се у саопштењу.

Уставни суд сматра да та начела губе свој смисао садржином оспорене законске норме, која омогућава да се правоснажна казна затвора замијени новчаном казном, без узимања у обзир наведених елемената. Појашњавају да се у случају замјене казне затвора новчаном казном, како је то прописано оспореном одредбом, доводи у питање реализација принципа индивидуализације казне, односно одредбе предметног законика које дефинишу сврху кањавања, што је супротно начену владавине права, јер доводи до правне несигурности и правне неизвјесности у примјени права.

”Оспорено прописивање није у сагласности ни са уставним начелом равноправности и једнакости грађана пред законом. Како је новчана казна санкција имовинског карактера, оваквим прописивањем су, по оцјени Уставног суда, осуђена лица доброг материјалног стања, која могу платити новчану казну умјесто издржавања казне затовра, стављена у привилегован положај у односу на осуђене који су лошег или слабијег имовинског стања, због чега нису у могућности да траже замјену казне затвора новчаном казном. Оспорена одребца доводи до различитог третирања осуђених лица која се налазе у истој правној ситуацији само по основу имовинског стања”, наводи Уставни суд.

Ustavni sud Republike Srpske

otkup kazne

zatvorske kazne

Коментари (1)
