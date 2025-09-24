Logo

СДС неће гласати за закључке, не зна се хоће ли на изборе

24.09.2025

15:31

СДС неће гласати за закључке, не зна се хоће ли на изборе
СДС неће гласати за закључке којима се тражи од политичких страна из Републике Српске да се изјасне о учешћу на пријевременим изборима.

"Ми с вама ништа нећемо, зато што вама не вјерујемо и зато што водите политику какву не желимо да ми водимо. Усвојите закључке или не, ми нећемо да учествујемо у њиховом креирању ни гласању. Сами кршите сопствене закључке ради медијске пропаганде и лажног патриотизма", рекао је шеф Клуба СДС у НСРС Огњен Бодирога.

Он је поручио да је СДС почетком године предложио да Милорад Додик поднесе оставку на функцију Предсједника Републике Српске и да као обичан грађанин дочека пресуду и да на пријевременим изборима учествује само СНСД.

sonja karadzic jovicevic

Република Српска

Соња Караџић поручила СДС-у: Не желим да разумијем

"Је ли СДС вам почетку године дала приједлог да се договоримо нека господин Додик поднесе оставку и дочека пресуду као обичан грађанин, а на пријевременим изборима опозиција неће уопште учествовати. Предвидјели смо неке ствари, можда је неко мислио да ће купити неке пресуде. Да сте прихватили тада понуду имали би предсједника Републике Српске којег би ви предложили. Ви сада покушавати неким спиновањем и реториком која нема везе са истином, ово овдје је репертоар лажног патриотизма", рекао је Бодирога.

SDS PDP

Република Српска

Пријевремени обрачун СДС и ПДП - увертира у 2026. годину

Народна скупштина у предложеним закључцима повлачи закључке у којима се захтијева од институција и надлежних органа у Републици Српској да не учествују на пријевременим изборима. У Новим закључком (6) тражи се од странака из Републике Српске да се изјасне о учешћу на пријевременим изборима.

СДС неће гласати за закључке, а самим тим ни изјаснити се хоће ли или неће учествовати на пријевременим изборима. Ипак, у самом СДС-у још увијек нема договора ни о учешћу, а камоли о кандидату.

СДС

NSRS

zaključci

Огњен Бодирога

