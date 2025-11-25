"Црни петак" - велики попусти или велика илузија?

Извор:
"Црни петак", "Попусти", "Цијене снижене" - натписи су који су већ прекрили излоге многих продавница. Маме купце најавама великих попуста и до 70 одсто, намеће се логично питање – да ли их очекује стварна уштеда или лажна снижења.
Из удружења Дон упозоравају да су купци жртве феномена "црног петка".
"Упозорење потрошачима да се не ради о роби коју више нећете видјети на тржишту, то није реална цијена снижења ради", каже Муриса Марић, директор у Удружењу грађана ДОН Приједор.
„Црни петак“ постаје средство манипулације, свјесни су и грађани.
“Ма наравно да варају подигну цијену прије и онда снижење буде до пола само и то је чиста лаж”
“То је само превара” Подигну цијене и онда кад је црни петак смање на ону цијену што је била” Нису то цијене као у Њемачкој”
“То нису снижења као у свијету, штитим се тако што не купујем”
“Јесте јесте то су лажна снижења и зато не идем у куповину”
Стручњаци су на страни грађана. Савјетују им да обрате пажњу на на трикове који могу да спријече уобичајене психолошке манипулације.
"Потрошачи су ти ка којима се трикови спроводе најважнији и једини савјет поготово сада док још није законска регулативе ступила на снагу да се пажљиво праћење цијена на интернету, да се не купује оно што нам не треба јер ће та цијена кроз одређено вријеме да остане иста", каже Срђан Дукић, директор Агенције за маркетинг „Инфлуенце“.
Примамљиве акције су и под лупом инспектора. Апелују да се пријаве све неправилности.
"Контроле се врше у току године у складу са планом по свакој рекламацији инспектори излазе на терен у законом прописаном року", каже Душанка Николић, портпарол Инспектората Републике Српске.
Прави „црни петак“ доноси велика снижења која помажу трговцима да испразне складишта. Просјечном купцу је тешко разликовати шта заиста могу купити повољније у мору бљештавих излога и попуста који се нуде ових дана.
