Њемачка економија стагнира

Извор:

Б92

25.11.2025

19:44

Коментари:

0
Њемачка економија стагнира
Фото: Pixabay

Немачка економија је, према прелиминарним подацима, стагнирала у трећем кварталу 2025. у односу на претходно тромесечје, објавио је данас немачки Савезни завод за статистику (Дестатис).

Статистички завод потврдио је да је учинак од јула до септембра остао на нивоу претходног квартала, уз пад потрошње и слабији извоз.

Приватна потрошња пала је квартално за 0,3 одсто, што статистичари повезују са растом незапослености и опрезом потрошача због економске несигурности.

Државна потрошња је истовремено порасла за 0,8 одсто, прије свега због већих издвајања за запослене, што економисти оцјењују као краткорочан, али недовољно снажан импулс.

Извоз је забиљежио пад од 0,7 одсто, при чему је највише погођен извоз услуга, нарочито накнаде повезане са интелектуалном својином и софтвером.

Улагања у опрему, машине и возила порасла су за 1,1 одсто у односу на претходни квартал, али грађевинарство је пало за 0,5 одсто упркос напретку у неким секторима, преноси Виршафтсвохе.

У сектору услуга је забиљежен напредак, посебно ИКТ сектора за 0,7 одсто и угоститељства 0,7 одсто.

Резултати потврђују да се немачка економија још увек ослања на поједине сегменте у сектору услуга, док индустријска слабост и успоравање извоза остају кључни ризици до краја године.

