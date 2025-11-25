"Само да не буде као у култом филму": Сингапурци стижу на Леотар

Аутор:Бојан Носовић
25.11.2025
19:40
Коментари:0
Вјетар на Леотару више неће џаба да дува, замислили су то требињски оци. Спрема се пројекат вјетропарка. Дошло се до инвеститора.
"Промјењен је инвеститор, имали смо инвеститора из Пекинга, сада је Зодик енерџи из Сингапура", каже Америса Завитан Јефтовић, начелник Одјељења за просторно уређење Требиње.
Сви се надају да са инвеститором из Сингапура неће бити тешкоћа као у култном филму.
""Сингапурћани су ми побегли Ђоле разумеш...""
“Сингапурћани” су забринули требињске опозиционаре.
"Ми смо за то да подржимо овакву инвестицију, али прије свега да се зна све ко, шта, како, ко је инвеститор да ли имају све потребне дозволе", каже Дајана Милишић, одборник Листе за правду и ред.
Вјетрењаче неће још на Леотар јер су процедуре дуге. У градском парламенту се тек праве први кораци, објашњавају градски и енерго челници. Знају и неке детаље.
"Око 21 километар квадратни то је ширина обухвата, доста је еколошки прихватљиво, доста мање штетно на околину у односу на соларе. Модерна је технологија", каже Америса Завитан Јефтовић.
"Град Требиње је сагласан да се гради и да се искористи вјетропотенцијал који постоји, видјели сте да се то простире скоро до Љубиња на локалитету Требињских брда гдје ће бити размјештене вјетротурбине. То је дуг процес и моја је процјена да за овакву инвестицију треба најмање 5 до 7 година да се реализује", каже Лука Петровић, генерални директор ЕРС-а.
Снага планираног Вјетропарка Леотар је 535 мегавата. Мораће се средити далековод, али и урадити 87 километара путне инфраструктуре. Прије свега Влада мора дати концесију, а онда иду све остале дозволе и израда пројектне документације
