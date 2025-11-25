Нови језиви детаљи истраге убиства: “Није ни слутио да га је блиска особа намамила у смрт”

Извор:
25.11.2025
Т. П. (23), који је био близак партизановој навијачкој фракцији “Забрањени”, у смртоносну клопку на Новом Београду намамио је његов друг. Он га је “намјестио” дојучерашњим сарадницима “врачарцима”. Мотив је, наводно, одређена количина дроге коју је Т. П. узео од њих и одбијао је да је плати.
Ово су најновија сазнања из истраге бруталне ликвидације, која се у суботу у подне догодила на Булевару Арсенија Чарнојевића, код Грчко-кипарског центра.
Када је угледао двојицу на скутеру, која су на глави имала кациге, као да је предосјетио опасност и дао се у бијег. Злочинци су међутим, били бржи, додали су гас на мотору да би га сустигли и нису му оставили шансу да преживи. Из два оружја су запуцали и усмртили га са шест метака.
Увиђај на лицу мјеста је трајао неколико сати, а убрзо је стигла вијест да је на територији Вождовца запаљен двоточкаш и да се сумња да је ријеч о скутеру који је коришћен у убиству. Полиција је блокирала овај крај у потрази за нападачима.
Вјерује се да би проналазак возила, чауре са мјеста злочина, али и снимци надзорних камера могли да доведу до идентификације и хапшења директних извршилаца ликвидације. У току је анализа ових доказа, као и саслушање блиских пријатеља и рођака убијеног вође навијача.
“У суботу је Т.П. кренуо да се нађе са неким и тај састанак је нешто раније био договорен” – наводи саговорник медија. “Није ни слутио да га је блиска особа намамила у смрт. Питање је да ли је и тај младић знао шта се спрема. Могуће је да му је речено да треба да се “испегла” ситуација са узетом дрогом, која није плаћена.”
О убијеном Т. П. медији су више извјештавали током напада на ауто-путу и бруталног сукоба навијача на Газели, јуна ове године, послије једне кошаркашке утакмице Партизана. Тада су нападачи на скутерима опколили аутомобиле у којима су били навијачи “Забрањених”, као и сам Т. П.. Тада је потезано и оружје, али је све прошло без жртава.
Иначе, навијачка група “Забрањени” одраније је била позната по својим везама са “шкаљарским кланом” и то преко одређених својих челних људи. Ипак, за Т. П. причају да се прије извјесног времена одвојио од екипе “врачараци”, са којима је био у блиским односима. По свему судећи, како на то указују оперативни подаци, између њега и “врачараца” дошло је до свађе због наркотика.
“Он је био добар са групом Николе Вушовића Џонија, али је онда отишао од њих” , истиче саговорник за медије. “Нису до краја рашчистили ствари, поготову када је ријеч о парама за узету дрогу. То се у овим “пословима” не прашта”, пишу Новости.
