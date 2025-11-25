Logo
МУП ухапсио припадника терористичке ОВК: Нападао караулу Кошаре

25.11.2025

15:05

МУП ухапсио припадника терористичке ОВК: Нападао караулу Кошаре
Фото: МУП Србије

Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Службе за откривање ратних злочина ухапсили су А. Q. (1973) због постојања основа сумње да је за вријеме оружаних сукоба на АП КиМ, као припадник тзв. ОВК извршио кривично дјело организовање групе и подстицање на извршење геноцида и ратних злочина.

"Осумњичени је током априла 1998. године приступио локалном штабу тзв. ОВК за село Ромаја, општина Призрен и као припадник 138. бригаде Агим Рамадани учествовао у нападу на караулу Кошаре током 1999. године", саопштио је МУП.

По налогу дежурног јавног тужиоца за ратне злочине, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен у надлежно тужилаштво.

