ПУ Бањалука хапсила због дроге, троје завршило у лисицама

Стеван Лулић

25.11.2025

14:49

0
ПУ Бањалука хапсила због дроге, троје завршило у лисицама
Фото: АТВ

Три особе ухапшене су јуче због сумње да су починиле кривична дјела и прекршаје из области злоупотребе дрога, Саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Бањалучанин Б.Б. ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".

"На основу Наредбе Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, извршен је претрес стана и подрумских просторија у Бањалуци које наведено лице користи којом приликом је пронађена и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, одређена количина бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу амфетамин, дигитална вага за прецизно мјерење, као и други предмети које се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела", истиче полиција у саопштењу.

Након комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Бањалука Против Б.Б. ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу против наведеног лица.

Из ПУ Бањалука додају да је Бијељинац Ц.Г. ухапшен у највећем граду Српске након што је код њега пронађена материја која асоцира на марихуану.

"Такође, полицијски службеници су у Котор Варошу лишили слободе лице Н.З. из Добоја, код којег је пронађена и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асицора на опојну дргоу марихуану. О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје", закључује се у саопштењу ПУ Бањалука.

Полиција

Дрога

Бањалука

хапшење

