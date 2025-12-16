Додик: Европи је за све Путин крив, потпуно су полудјели

Извор:
Sputnjik
16.12.2025
11:24
Коментари:1
Европа је потпуно изгубила разум, оптужујући предсједника Русије Владимира Путина за све проблеме, укључујући економске, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
''За све је Путин крив, потпуно су полудјели. Ето на шта су спали. У тим условима трагичне губитке трпи Европа'', рекао је Додик за руску телевизију.
Према његовим ријечима, Европљани су сами одустали од руских енергената због чега су принуђени да, између осталог, ноћу гасе улично освјетљење.
Република Српска
Додик поручио Изетбеговићу: У Републици Српској ти се не питаш ништа и никада се нећеш питати
Како је рекао, таква Европа ништа не вриједи и мора да се промијени.
''Не вјерујем да је у стању да се реформише нити да може да се поправи'', навео је Додик.
Москва је више пута истицала да је Запад направио озбиљну грешку када је одустао од руских угљоводоника, због чега сада западне земље морају да купују руску нафту и гас преко посредника и по вишим цијенама.
Градови и општине
17 ч0
Република Српска
23 ч3
Република Српска
1 д2
Република Српска
2 д6
Република Српска
2 ч4
Република Српска
2 ч6
Република Српска
4 ч12
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
04
12
58
12
53
12
41
12
40
Тренутно на програму