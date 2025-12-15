Logo
Дервента добила нови вртић

Аутор:

Божана Живановић

15.12.2025

19:22

Коментари:

0
Дервента добила нови вртић
Фото: АТВ

Нови објекат дервентског вртића “Трол” отворио је врата за предшколце. Омогућиће нових 140 мјеста за најмлађе Дервнећане. Скратиће листе чекања, које су родитељима задавале главобоље.

“Много чекају ја знам да је то баш озбиљан проблем дјеци”, казала је за АТВ мајка Бети Вујичић Пантић.

Објекат је савремено опремљен. У њему ће бити мјеста за пет нових васпитних група.

“Пет радних соба за малишане, једна радна соба која у којој ће се пружати подршка за дјецу са сметњама у развоју и треба да се похвалимо фискултурном салом коју ријетко моја предшколска установа има”, казала је директорка Предшколске установе “Трол” Дервента Гордана Симић.

Радове је са 800. 000 марака финансирао кабинет предсједника Српске. Остатак је обезбиједио град Дервента.

“Овде је уложено укупно око 1, 8 милиона а то подразумијева и замјену и реконструкцију крова на старој згради потпуно опремање ових просторија, грађевинске радове и радове на вањском уређењу”, изјавио је градоначелник Дервенте Игор Жунић.

“Ми ширимо мрежу предшколских установа у цијелој РС и то ћемо радити и у наредном периоду као што је био случај данас у Дервенти и другим градовима прије неколико дана”, рекао је министар просвјете и културе у Влади Републике Српске Боривоје Голубовић.

За те намјене у години пред нама биће издвојено 30 милиона марака. Све са циљем да се обезбиједи бесплатан боравак у вртићима

“То држава може да ријеши онда кад не мора да улаже у објекте и инфраструктуру, наставићемо то да радимо”, нагласио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Грађевинска дозвола је услов за учешће градова и општина . Дервента ће бити међу њима. И након проширења капацитета на листи чекања је још 110 малишана, па је градња нових просотирја неопходна.

Милорад Додик

vrtić

Коментари (0)
