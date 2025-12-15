Јеринић: Опозиција води синхронизовану кампању преко ЦИК-а и ментора који им дају инструкције

15.12.2025
Градоначелник Добоја Борис Јеринић рекао је да је очигледно да је једини адут опозиције, након што су изгубили, покушај да преко ЦИК-а БиХ и дијела међународне заједнице утичу на резултате пријевремених избора у Републици Српској.
Он је истакао да опозиција након избора и побједе Синише Карана за предсједника Републике Српске већ двадесетак дана води синхронизовану кампању преко ЦИК-а и ментора који им дају инструкције.
Како наводи, штета је већ нанесена не само Добоју, већ цијелој Републици Српској, јер ЦИК није дјеловао у законском року и 13. децембра саопштио одлуку о утврђивању изборних резултата.
"У Добоју су били посматрачи из Лопара, Шамца, Дервенте, Модриче, Теслића и наравно Добоја и није било ниједне примједбе на записник и рад бирачких одбора, осим након затварања бирачких мјеста. Утврђено је да су те примједбе биле неосноване и сви су потписали записнике", подсјетио је Јеринић на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Јеринић је додао да не може да вјерује да један тако озбиљан орган какав би требало да буде ЦИК доноси незаконите одлуке и пробија рокове.
