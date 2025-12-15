Logo
Јеринић: Опозиција води синхронизовану кампању преко ЦИК-а и ментора који им дају инструкције

15.12.2025

17:42

Коментари:

0
Јеринић: Опозиција води синхронизовану кампању преко ЦИК-а и ментора који им дају инструкције
Фото: АТВ

Градоначелник Добоја Борис Јеринић рекао је да је очигледно да је једини адут опозиције, након што су изгубили, покушај да преко ЦИК-а БиХ и дијела међународне заједнице утичу на резултате пријевремених избора у Републици Српској.

Он је истакао да опозиција након избора и побједе Синише Карана за предсједника Републике Српске већ двадесетак дана води синхронизовану кампању преко ЦИК-а и ментора који им дају инструкције.

Како наводи, штета је већ нанесена не само Добоју, већ цијелој Републици Српској, јер ЦИК није д‌јеловао у законском року и 13. децембра саопштио одлуку о утврђивању изборних резултата.

Радован Вишковић

Република Српска

Ковачевић: ЦИК коначно утврдио резултате избора - Каран предсједник Српске

"У Добоју су били посматрачи из Лопара, Шамца, Дервенте, Модриче, Теслића и наравно Добоја и није било ниједне примједбе на записник и рад бирачких одбора, осим након затварања бирачких мјеста. Утврђено је да су те примједбе биле неосноване и сви су потписали записнике", подсјетио је Јеринић на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Јеринић је додао да не може да вјерује да један тако озбиљан орган какав би требало да буде ЦИК доноси незаконите одлуке и пробија рокове.

Коментари (0)
  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

19

39

Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

19

29

Бака на челу банде: Полиција ухапсила 21 особу и шефицу групе која има 96 година

19

23

Дјевојчица оперисана, па услиједиле компликације: У болницу примљена без знакова живота

19

22

Дервента добила нови вртић

