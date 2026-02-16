Logo
Алекса Аврамовић се повриједио

Извор:

Курир

16.02.2026

22:58

Алекса Аврамовић се повриједио
Фото: Printscreen/X

Кошаркаши Дубаија побиједили су данас на свом терену екипу Босне са 100:82 (21:17, 24:18, 25:23, 30:24), у утакмици првог кола плеј-офа АБА лиге.

Дубаи је до побједе водио Мфионду Кабенгеле који је убацио 21 поен,

Џанан Муса је додао 15, а Мекнили Рајт 13 поена. Српски кошаркаш Алекса Аврамовић утакмицу је завршио са осам поена.

Међутим, оно што је потенцијално лоша вијест за Србију у дану када је селектор Душан Алимпијевић саопштио списак играча, јесте да је Алекса Аврамовић игру напустио са болном гримасом, и уз отежани ход.

Српски репрезентативац је средином посљедње четвртине затражио од судија да прекину игру како би напустио терен.

Репрезентација Србије 27. фебруара дочекује селекцију Турске у дворани Александар Николић, а потом гостује европском вицешампиону 2. марта у Истанбулу.

