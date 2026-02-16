Алекса Аврамовић се повриједио

Извор:
Кошаркаши Дубаија побиједили су данас на свом терену екипу Босне са 100:82 (21:17, 24:18, 25:23, 30:24), у утакмици првог кола плеј-офа АБА лиге.
Дубаи је до побједе водио Мфионду Кабенгеле који је убацио 21 поен,
Џанан Муса је додао 15, а Мекнили Рајт 13 поена. Српски кошаркаш Алекса Аврамовић утакмицу је завршио са осам поена.
Међутим, оно што је потенцијално лоша вијест за Србију у дану када је селектор Душан Алимпијевић саопштио списак играча, јесте да је Алекса Аврамовић игру напустио са болном гримасом, и уз отежани ход.
Српски репрезентативац је средином посљедње четвртине затражио од судија да прекину игру како би напустио терен.
Репрезентација Србије 27. фебруара дочекује селекцију Турске у дворани Александар Николић, а потом гостује европском вицешампиону 2. марта у Истанбулу.
