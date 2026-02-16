"Зимски 3x3 турнир": Београд славио у Бањалуци

Извор:
Глас Српске
16.02.2026
09:22
Коментари:0
Екипа Београд 3x3 у саставу: Милош Ћојбашић, Милан Јеловац, Урош Илић и Петар Панић, побједник је првог "Зимског 3x3 турнира" одиграног у Бањалуци.
Побједнички тим освојио је новчану награду од 2000 км тријумфом у финалу над још једном београдском екипом, Партизаном - 22:8. "Црно-бијели" су уласком у финале заслужили 1000 КМ.
"Поразом смо отворили у турнир. Екипа "Сити тајм" заслужено нас је победила (21:18). Међутим после смо се консолидовали и играли нашу игру. Није било нервозе, добо се познајемо, скоро сваки дан смо заједно и знали смо да наш квалитет мора доћи до изражаја. Честитам домаћину на добро организованом турниру", рекао је Ћојбашић.
Први човјек турнира Александар Сеферовић такође није крио задовољство након добро одрађеног посла.
"Честитам екипи Београда на побједи, али и осталим екипама на борби. Хвала мојим сарадницима на ангажману. Све је протекло онако како смо планирали. Ово је само први корак ка великим стварима које спремамо за љето", истакао је Сеферовић.
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
27
13
26
13
18
Тренутно на програму