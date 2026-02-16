Јокић је објаснио Америци ко је Свети Ђорђе

Извор:
Агенције
16.02.2026
07:21
Коментари:0
Никола Јокић, био је шокиран јакном коју је носио његов колега Карл-Ентони Таунс.
Јокић се са Таунсом срео уочи почетка НБА Ол-стар утакмице и одмах је примјетио илустрацију на полеђини јакне Таунса.
Потпуно невјероватно, али на јакни се нашла икона Светог Георија који убија аждаху!
"Ово је из Србије!", рекао је Јокић.
Таунс је био у шоку.
"Из Србије?"
"Да", одговорио је Јокић.
"Нека неко слика ово...", додао је српски кошаркаш.
Заинтересовао се и Стеф Кари који је само примјетио коња и покушао да направи шалу са Јокићем због његове општепознате љубави према тим животињама.
Jokic (sees horse on KAT's jacket): "This is a Serbian thing"— New York Basketball (@NBA_NewYork) February 15, 2026
KAT: "Serbian?"
Jokic: "Yes"pic.twitter.com/YsRJ0EIkaZ
Најновије
Најчитаније
09
12
09
08
09
08
09
02
08
55
Тренутно на програму