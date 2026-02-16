Logo
Јокић је објаснио Америци ко је Свети Ђорђе

Извор:

Агенције

16.02.2026

07:21

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / David Zalubowski

Никола Јокић, био је шокиран јакном коју је носио његов колега Карл-Ентони Таунс.

Јокић се са Таунсом срео уочи почетка НБА Ол-стар утакмице и одмах је примјетио илустрацију на полеђини јакне Таунса.

Потпуно невјероватно, али на јакни се нашла икона Светог Георија који убија аждаху!

"Ово је из Србије!", рекао је Јокић.

Таунс је био у шоку.

"Из Србије?"

"Да", одговорио је Јокић.

"Нека неко слика ово...", додао је српски кошаркаш.

Заинтересовао се и Стеф Кари који је само примјетио коња и покушао да направи шалу са Јокићем због његове општепознате љубави према тим животињама.

Никола Јокић

Sveti Đorđe

