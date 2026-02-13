Осетковски суспендован због допинга!

Извор:
Б92
13.02.2026
13:55
Дилан Осетковски нашао се на листи играча који неће бити активни у мечу са Реалом, али изгледа да то неће бити само случај за тај меч, незванично сазнаје Меридиан спорт.
Ова изненађујућа вијест, посебно је тежак ударац за црно-бијеле јер је у питању један од најбољих играча Партизана у посљедње вријеме.
Поменути извор првобитно није навео тачан разлог тога због чега Осетковски не само да неће играти против Мадриђана, већ ће бити ван тима до даљњег, али је ни сат времена касније то објављено.
"Национална антидопинг организација Шпаније обавијестила је данас Антидопинг агенцију Републике Србије о кажњавању кошаркаша Дилана Осетковског, наводећи да је спортиста под казном до 22.12.2026. године због повреде антидопинг правила", потврђено је Меридиан спорту из АДАСА.
По добијању информације АДАС је обавијестио Партизан, који је аутоматски реаговао. Даљи кораци, односно да ли ће уговор бити раскинут показаће вријеме.
Осетковски је у посљедња три евролигашка меча Партизана – против Олимпије, Макабија и Панатинаикоса – имао просјек од око 13 поена и пет скокова.
Црно-бијели у петак од 20:30 часова у 28. колу Евролиге дочекују Мадриђане, а у тиму неће бити Карлик Џонс, Џабари Паркер, Мика Муринен, Шејк Милтон и Марио Накић.
