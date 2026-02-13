Херој: Никола Топић побиједио рак, па заиграо у НБА лиги! Цијела хала на ногама због Србина

Извор:
Свијет кошарке ноћас се поклонио Србину! Никола Топић, млади плејмејкер Оклахома Сити Тандера, коначно се вратио на терен и дебитовао у НБА лиги, али његова највећа побједа није она на семафору, већ она најважнија – животна.
Само четири мјесеца након што му је у октобру дијагностикован рак тестиса, због чега је морао да прође кроз оперативне захвате и исцрпљујуће циклусе хемотерапије, 21-годишњи Србин се вратио тамо гдје припада.
Тренутак за историју догодио се на 1:55 до краја прве четвртине меча против Милвоки Бакса. Када је спикер у "Пејком Центру" прозвао име Николе Топића, дворана је буквално прокључала.
Навијачи Оклахоме су устали и громогласним, вишеминутним аплаузом поздравили момка који је показао да је јачи од опаке болести.
Топић, који је биран као 12. пик на драфту 2024. године, одиграо је укупно 12 минута. Статистика је овог пута била у другом плану, али ће остати уписано да је наш ас постигао своје прве НБА поене (шут из игре 1/3), уз уписан скок и асистенцију.
Подсјетимо, Топић је пред почетак сезоне одиграо само један предсезонски меч прије него што су стигле шокантне вијести о болести. Умјесто да се бори за минутажу са најбољим кошаркашима планете, Никола је морао у болничку постељу.
Након операције и терапија, млади кошаркаш се вратио тренинзима брже него што је ико очекивао. Иначе, Бакси су овај меч добили резултатом 110:93.
