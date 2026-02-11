Logo
Храбри Топић заблистао – из Оклахоме тврде: Сви смо уз Николу, имамо план!

11.02.2026

08:13

Храбри Топић заблистао – из Оклахоме тврде: Сви смо уз Николу, имамо план!
Фото: Tanjug / AP / Mic Smith

Никола Топић, талентовани српски кошаркаш, одиграо је први меч у развојном тиму Оклахоме послије дијагностификоване тешке болести, а одмах је услиједио и други везани меч.

Послије прве утакмице добио је похвале од тренера Данијела Диксона. Истиче Диксон да Оклахома има план за Николу и да је уз њега.

У мечу против Мајамијеве филијале Топић је одиграо 16 минута и за то вријеме уписао је седам поена, седам асистенција као и један скок. Ноћ касније млади српски кошаркаш одиграо је још бољи меч.

Оклахома је савладала Скајфорс (127:118), а Топић је на паркету провео 20 минута и то каквих!

Талентовани српски кошаркаш уписао је 22 поена, четири асистенције, два скока као и двије украдене лопте. Шутирао је 7/12, а погодио је четири тројке.

Данијел Диксон, тренер Оклахоме, већ је послије прве утакмице по повратку хвалио Топића.

„Не бих да улазим у детаље. Идемо корак по корак са Николом, имамо план за њега. Врло сам срећан што је опет на терену у дресу и патикама. Срећни смо као организација што смо уз њега током читавог процеса“, рекао је Диксон.

Тренер је додао да је приметио осмијех код Николе када је ушао у игру.

„Никола је прошао кроз тону емоција. Одузето му је нешто што воли од малена и то није лако. Али он је борбен и не одустаје, зна да цијела организација стоји иза њега. Гурамо га напред. Много сам поносан, видио сам осмијех код њега када је изашао на терен и радио оно у чему ужива. Толико тога позитивног се десило када је крочио на паркет и борио се. И урадио је сјајан посао“, објаснио је Диксон.

(Спутњик)

