Огласио се Никола Топић послије хемотерапије и борбе са раком: Фоткама и поруком одушевио све

Извор:

Телеграф

13.01.2026

08:26

Огласио се Никола Топић послије хемотерапије и борбе са раком: Фоткама и поруком одушевио све
Фото: screenshot / x

Српски кошаркашки репрезентативац и члан НБА тима Оклахома Сити Тандера, Никола Топић, вратио се тренажном процесу након успјешног лијечења од тумора тестиса.

Млади плејмејкер је ову информацију потврдио објавом на свом званичном Инстаграм налогу.

Уз фотографије које свједоче о повратку кошаркашким активностима, Топић је оставио кратку поруку на енглеском језику: „Поново на терену” („Back on court”).

Подсјетимо, Топићу је крајем прошле године дијагностификовано обољење, након чега је подвргнут хемотерапијама.

Због здравствене ситуације био је приморан да направи паузу у каријери, али најновија објава указује на то да је период опоравка протекао добро и да је бивши кошаркаш Црвене звезде спреман за постепени повратак професионалним обавезама у најјачој лиги свијета.

У наставку погледајте и фотографије:

Тагови:

Nikola Topić

НБА

