Нови шок у НБА: Никола Топић оперисао тестисе, чека га дужа пауза!

07.10.2025
07:13
Коментари:0
Млади српски кошаркаш Никола Топић доживио је нову повреду. Он је овога пута оперисан и очекује га пауза од неких мјесец, до мјесец и по дана паузе, преносе тамошњи медији.
Како је саопштио клуб, он је имао проблема са тестисима и зато га чека пауза.
Наиме, како тврди Оклахома, његов проблем је тражио хитну хируршку интервенцију што је и урађено.
Према првим процјенама, Никола Топић ће одсуствовати од четири до шест недјеља, када га очекује контрола.
Тренутно не постоји више детаља о његовој повреди, нити његовој интервенцији, али је сигурно да ћемо чекати још дуго времена на његов деби у најјачој лиги на свијету.
Никола Топић је драфтован претходног љета као 12. пик на драфту, а читаву сезону је пропустио због повреде. Овог љета је играо Љетњу лигу, био је на припремама репрезентације, али очигледно није још спреман, иако је одиграо припремну утакмицу против Шарлот Хорнетса и имао је 10 поена и седам асистенција за 31 минут.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму