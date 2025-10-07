Logo

Нови шок у НБА: Никола Топић оперисао тестисе, чека га дужа пауза!

07.10.2025

07:13

07.10.2025

07:13

Нови шок у НБА: Никола Топић оперисао тестисе, чека га дужа пауза!
Фото: Tanjug / AP

Млади српски кошаркаш Никола Топић доживио је нову повреду. Он је овога пута оперисан и очекује га пауза од неких мјесец, до мјесец и по дана паузе, преносе тамошњи медији.

Како је саопштио клуб, он је имао проблема са тестисима и зато га чека пауза.

Наиме, како тврди Оклахома, његов проблем је тражио хитну хируршку интервенцију што је и урађено.

Према првим процјенама, Никола Топић ће одсуствовати од четири до шест недјеља, када га очекује контрола.

Тренутно не постоји више детаља о његовој повреди, нити његовој интервенцији, али је сигурно да ћемо чекати још дуго времена на његов деби у најјачој лиги на свијету.

Никола Топић је драфтован претходног љета као 12. пик на драфту, а читаву сезону је пропустио због повреде. Овог љета је играо Љетњу лигу, био је на припремама репрезентације, али очигледно није још спреман, иако је одиграо припремну утакмицу против Шарлот Хорнетса и имао је 10 поена и седам асистенција за 31 минут.

