Владе Дивац пoсјетио Хиландар након тешке операције

06.10.2025

08:06

Владе Дивац пoсјетио Хиландар након тешке операције
Фото: Instagram/@hilandar_org/screenshot

Кошаркашка легенда Владе Дивац, послије тешког периода одлучио је да се склони од буке и свакодневице и духовни мир потражи на једном од најсветијих места за православне вјернике, манастиру Хиландар.

На друштвеним мрежама појавиле су се фотографије Дивца из манастира на Светој Гори, на којима се види како спокојно шета манастирским двориштем, у једноставном, смјерном издању, без трунке гламура.

Далеко од свега што га вјероватно умара, Владе сада дане проводи у молитви, тишини и духовној обнови.

Подсјетимо, Владе Дивац доживио је саобраћајну незгоду када је пао са мотора, а спортиста је тада хитно оперисан. Убрзо након тога је пуштен из болнице "Васо Ћуковић" у Рисну, гдје је имао операцију кука.

vlade divac

Сцена

Дивац се огласио први пут по изласку из болнице, ево шта је поручио

Ана обавјештавала јавност о његовом стању

Ана Дивац се недавно огласила на свом ТикТоку где је открила детаље опоравка након несреће коју је Владе Дивац доживио.

Данас сам на тајном задатку да убиједим мужа да послије болнице иде право у Игало јер кад би дошао кући уништио би се јер је све ниско и кревети и кауч, поготово за његову висину, подови су клизави... Као што свако занимање има неку своју црту, тако спортисти имају ту тврдоглавост, када прелазе границе - рекла је она и додала:

- Он када је имао температуру сваку утакмицу је играо и то је баш карактеристика, спортисти не би могли ни да успију да немају ту особину. Али, у овом животу, ја знам неке који су због тога платили главом. Стално нам говоре како треба да пређемо своју границу и изађемо из зоне комфора, да осјетимо како је са друге стране да се не плашимо. Међутим, људи који имају велике границе, њихово искушење је да се врате и себи и да успоре. И једно и други је тешко зато што и једно и друго ствара излажење из зоне комфора. Размислити шта је оно чега се плашите, а шта треба да смањите и да не идете на ту страну јер није добро за вас. То ми је баш интересантна тема, па дијелим са вама.

(Телеграф.рс)

