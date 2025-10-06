Вучић: Нема више могућности за одлагање санкција НИС-у

06.10.2025
07:50
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић рекао је говорећи о санкцијама НИС-у, нагласио да морамо у наредном периоду да се понашамо одговорно и озбиљно и да знамо који су то изазови пред нама.
Вучић је изјавио је да би нам можда неко у САД одложио санкције НИС-у ако би сутра објавио национализацију имовине, али истиче да не жели да то ради.
"Биће много проблема са гасом. Не бих да улазим у детаље јер онда морам да објашњавам колико је тешко. Ми већ 10 мјесеци радимо на томе, трудимо се да пронађемо рјешење, и наставићемо да радимо на томе. Нема више могућности за одлагање санкција. Има једна могућност, уколико бих ја рекао "можда ћу сутра да тражим национализацију имовине". То је посљедња ствар коју бих рекао да морам, то не желим", рекао је Вучић.
"Нећете сипати гориво ни из бочица ни из кантица. Ја бринем за нешто друго. Водимо рачуна, неће поскупјети храна. Нисам ја путовао свуда по свијету да бих могао да видим, јер ниједно вече нисам могао да видим ништа. Путовао сам да бих се борио за Србију, да бисмо доводили инвеститоре, да бисмо се борили за грађане. Неће бити таквих проблема, нисам рекао да нећемо осјетити санкције, рекао сам "неће бити таквих догађаја да ћете куповати гориво на улици." Бавићемо се и ријешићемо те проблеме. Неће бити лако, али ћемо те проблеме да решимо", рекао је предсједник, говорећи о санкцијама НИС-у.
(б92)
Србија
