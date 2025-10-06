Logo

Вучић: Нема више могућности за одлагање санкција НИС-у

06.10.2025

07:50

Коментари:

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић рекао је говорећи о санкцијама НИС-у, нагласио да морамо у наредном периоду да се понашамо одговорно и озбиљно и да знамо који су то изазови пред нама.

Вучић је изјавио је да би нам можда неко у САД одложио санкције НИС-у ако би сутра објавио национализацију имовине, али истиче да не жели да то ради.

"Биће много проблема са гасом. Не бих да улазим у детаље јер онда морам да објашњавам колико је тешко. Ми већ 10 мјесеци радимо на томе, трудимо се да пронађемо рјешење, и наставићемо да радимо на томе. Нема више могућности за одлагање санкција. Има једна могућност, уколико бих ја рекао "можда ћу сутра да тражим национализацију имовине". То је посљедња ствар коју бих рекао да морам, то не желим", рекао је Вучић.

"Нећете сипати гориво ни из бочица ни из кантица. Ја бринем за нешто друго. Водимо рачуна, неће поскупјети храна. Нисам ја путовао свуда по свијету да бих могао да видим, јер ниједно вече нисам могао да видим ништа. Путовао сам да бих се борио за Србију, да бисмо доводили инвеститоре, да бисмо се борили за грађане. Неће бити таквих проблема, нисам рекао да нећемо осјетити санкције, рекао сам "неће бити таквих догађаја да ћете куповати гориво на улици." Бавићемо се и ријешићемо те проблеме. Неће бити лако, али ћемо те проблеме да решимо", рекао је предсједник, говорећи о санкцијама НИС-у.

(б92)

Подијели:

Таг:

Александар Вучић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Александар Вучић

Србија

Вучић: Избори крајем 2026, нећу се поново кандидовати

11 ч

0
Огласио се Вучић: Никада у претходних 13 година нисам ово урадио

Србија

Огласио се Вучић: Никада у претходних 13 година нисам ово урадио

22 ч

0
"Свијет се припрема за рат, мораћемо и ми": Вучић ће тражити да се повећају резерве хране

Србија

"Свијет се припрема за рат, мораћемо и ми": Вучић ће тражити да се повећају резерве хране

2 д

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Захвалност Путину на оцјени да Запад покушава обојену револуцију у Србији

2 д

0

Више из рубрике

Александар Вучић

Србија

Вучић: Избори крајем 2026, нећу се поново кандидовати

11 ч

0
Бранко Антић

Србија

Преминуо Бранко Антић, велики човјек и добротвор

11 ч

0
Кћерка генерала Павковића: Барем ће умријети окружен породицом

Србија

Кћерка генерала Павковића: Барем ће умријети окружен породицом

12 ч

0
Експлозија у Србији додатно узнемирава: Тај експлозив се краде из војних фабрика

Србија

Експлозија у Србији додатно узнемирава: Тај експлозив се краде из војних фабрика

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

15

Силоватељ из Сирије ухапшен у Сарајеву

09

12

Орбан: Мађарска не би требало да усвоји евро, јер се ЕУ распада

09

08

Ђоковић два пута повраћао за вријеме меча са Ханфманом

09

01

Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан

08

54

Младић пребио двоје људи па им запалио ауто. Претучена и жена (50)

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner