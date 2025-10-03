Вучић: Захвалност Путину на оцјени да Запад покушава обојену револуцију у Србији

Извор:
СРНА
03.10.2025
13:05
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић захвалио је руском предсједнику Владимиру Путин који се сагласио са његовом, као и оцјеном руских обавјештајних служби, да европски центри моћи покушавају да организују обојену револуцију у Србији и гурају омладину на улице да српски народ поново настрада.
"Путин је рекао оно што знамо и хвала му на оцени", рекао је Вучић новинарима у возу поводом пуштања у рад треће дионице брзе пруге на траси Београд–Суботица, од Новог Сада до Суботице.
Он је рекао да је свакоме то јасно и да је довољно видјети како је обојена револуција спровођена и у другим земљама, како се види невјероватна сличност, а само се чује други језик.
Република Српска
Додик: За двије године испред Кремља биће редови лидера из Европе
Предсједник Русије Владимир Путин рекао је у оквиру "Валдај" форума да западне земље покушавају да организују обојену револуцију у Србији.
"Слажем се са председником Вучићем, а наше специјалне службе то потврђују: неки западни центри покушавају да организују такву обојену револуцију, у овом случају у Србији", рекао је Путин.
Сцена
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Стил
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
16
14
05
14
04
13
54
13
54
Тренутно на програму