Додик: За двије године испред Кремља биће редови лидера из Европе

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да ће за неколико година бити немогуће ући у Кремљ због европских лидера који ће чекати у реду испред.
Додик је истакао да је већ много тога прошао и осјетио утицај западних организација.
"На примјер, такозвани суд основан у нашој земљи забранио ми је политичку активност, а Бајденова администрација је увела санкције мени и мом особљу. Шта ћемо да урадимо? Увијек смо се борили за правду и наставићемо то да чинимо", рекао је Додик медијима одговарајући на питање какву реакцију очекује од Европе на своје изјаве о Русији.
Додик је изразио увјерење да је правда најважнија.
"Шта ће они да ураде? Мислим да ћемо за двије године видјети читав ред посјетилаца Кремља, а ја нећу моћи ни да уђем", рекао је Додик.
Дан раније, руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједником Српске на маргинама Дискусионог клуба "Валдај" у Сочију.
Додик је истакао да је задовољан што има прилику да разговара о "добрим, стабилним, стратешким билатералним односима".
Он је, такође, нагласио да је руски лидер "одлично упознат са ситуацијом" у Републици Српској и да је сматра сложеном.
