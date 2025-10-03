Logo

Додик: За двије године испред Кремља биће редови лидера из Европе

Извор:

СРНА

03.10.2025

12:56

Коментари:

0
Додик: За двије године испред Кремља биће редови лидера из Европе
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да ће за неколико година бити немогуће ући у Кремљ због европских лидера који ће чекати у реду испред.

Додик је истакао да је већ много тога прошао и осјетио утицај западних организација.

"На примјер, такозвани суд основан у нашој земљи забранио ми је политичку активност, а Бајденова администрација је увела санкције мени и мом особљу. Шта ћемо да урадимо? Увијек смо се борили за правду и наставићемо то да чинимо", рекао је Додик медијима одговарајући на питање какву реакцију очекује од Европе на своје изјаве о Русији.

Додик је изразио увјерење да је правда најважнија.

Мода јесен

Стил

Безвременски комади одјеће за модерну јесен

"Шта ће они да ураде? Мислим да ћемо за двије године видјети читав ред посјетилаца Кремља, а ја нећу моћи ни да уђем", рекао је Додик.

Дан раније, руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједником Српске на маргинама Дискусионог клуба "Валдај" у Сочију.

Додик је истакао да је задовољан што има прилику да разговара о "добрим, стабилним, стратешким билатералним односима".

Он је, такође, нагласио да је руски лидер "одлично упознат са ситуацијом" у Републици Српској и да је сматра сложеном.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Безвременски комади одјеће за модерну јесен

Стил

Безвременски комади одјеће за модерну јесен

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Починио језив злочин: Ухапшен познати милијардер

1 ч

0
Соња Караџић Јовичевић о одузимању награде Радовану Караџићу

Република Српска

Соња Караџић Јовичевић о одузимању награде Радовану Караџићу

1 ч

0
Терористички напад у Манчестеру

Свијет

Полиција јурила терористу код синагоге, па убила погрешног човјека?

1 ч

0

Више из рубрике

Соња Караџић Јовичевић о одузимању награде Радовану Караџићу

Република Српска

Соња Караџић Јовичевић о одузимању награде Радовану Караџићу

1 ч

0
Кошарац: Халуцинације "тројке" о преносу надлежности у реформској агенди

Република Српска

Кошарац: Халуцинације "тројке" о преносу надлежности у реформској агенди

2 ч

2
Радислав Ђурић

Република Српска

Ђурић: Спремни смо да дамо допринос још једној великој побједи

2 ч

0
Додик: Замолио сам Путина да не препусти Српску бриселским бирократама

Република Српска

Додик: Замолио сам Путина да не препусти Српску бриселским бирократама

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

14

04

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

13

54

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

13

54

Први симптоми озбиљне болести могли би се појавити на стопалима

13

53

Ковачевић: У новембру два референдума одбране Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner