Logo
Large banner

Представљале се као видовњакиње и узеле људима 70 милиона долара

Извор:

Дневник.хр

13.11.2025

07:46

Коментари:

0
Представљале се као видовњакиње и узеле људима 70 милиона долара

Двије жене, мајка (53) и ћерка (25), ухапшене су у луксузној вили у Сиднеју под сумњом да су биле дио једне од најсофистициранијих финансијских превара у Аустралији.

Представљајући се као видовњакиња и мајсторица фенг шуија, мајка је наводно убјеђивала припаднике вијетнамске заједнице да подигну кредите, обећавајући им „долазак милијардера“ који ће ријешити њихове финансијске проблеме.

Тако су, према полицији, извукле око 70 милиона аустралијских долара.

Током претреса полиција је заплијенила документа, телефоне, луксузне ташне, златну полугу и казино жетоне. Мајци је одбијена кауција, док је кћерка пуштена до суђења.

magla

Друштво

Саобраћај без застоја, магла мјестимично у котлинама

Према наводима истражилаца, оне су биле дио такозване „пентхаус банде“, групе која је преко лажних кредита и украдених идентитета преварила банке за чак 250 милиона долара.

У оквиру акције „Мидлетон“, покренуте прошле године, ухапшено је више од десет особа, а замрзнута имовина вриједна преко 70 милиона долара. Полиција најављује нова хапшења и истрагу против професионалних помагача: адвоката, рачуновођа и агената за некретнине.

„Открили смо једну од најорганизованијих мрежа финансијског криминала у земљи“, изјавио је детектив Гордон Арбиња, преноси Дневник.хр.

Подијели:

Тагови:

vidovnjak

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Саобраћај без застоја, магла мјестимично у котлинама

Друштво

Саобраћај без застоја, магла мјестимично у котлинама

45 мин

0
Камион се залетио у пијацу, има мртвих и повријеђених

Свијет

Камион се залетио у пијацу, има мртвих и повријеђених

46 мин

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Данас сунчано и топло

51 мин

0
Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

Кошарка

Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

51 мин

0

Више из рубрике

Камион се залетио у пијацу, има мртвих и повријеђених

Свијет

Камион се залетио у пијацу, има мртвих и повријеђених

46 мин

0
Песков: Нуклеарна реторика је увијек опасна

Свијет

Песков: Нуклеарна реторика је увијек опасна

1 ч

0
Држављанка БиХ осуђена због серије крађа по Белгији

Свијет

Држављанка БиХ осуђена због серије крађа по Белгији

1 ч

0
Окончана најдужа обустава рада Владе САД-а у историји

Свијет

Окончана најдужа обустава рада Владе САД-а у историји

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

14

Само један састојак из кухиње спријечиће појаву влаге на прозорима

08

06

Лавров: Русија и даље спремна за преговоре

08

05

Пооштрени услови за боравак странаца у Црној Гори

07

59

Овим знаковима Зодијака можете повјерити сваку тајну

07

59

Штедљиви режим на Гугл Мапама продужава трајање батерије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner