Представљале се као видовњакиње и узеле људима 70 милиона долара

Извор:
Дневник.хр
13.11.2025
07:46
Коментари:0
Двије жене, мајка (53) и ћерка (25), ухапшене су у луксузној вили у Сиднеју под сумњом да су биле дио једне од најсофистициранијих финансијских превара у Аустралији.
Представљајући се као видовњакиња и мајсторица фенг шуија, мајка је наводно убјеђивала припаднике вијетнамске заједнице да подигну кредите, обећавајући им „долазак милијардера“ који ће ријешити њихове финансијске проблеме.
Тако су, према полицији, извукле око 70 милиона аустралијских долара.
Током претреса полиција је заплијенила документа, телефоне, луксузне ташне, златну полугу и казино жетоне. Мајци је одбијена кауција, док је кћерка пуштена до суђења.
Друштво
Саобраћај без застоја, магла мјестимично у котлинама
Према наводима истражилаца, оне су биле дио такозване „пентхаус банде“, групе која је преко лажних кредита и украдених идентитета преварила банке за чак 250 милиона долара.
У оквиру акције „Мидлетон“, покренуте прошле године, ухапшено је више од десет особа, а замрзнута имовина вриједна преко 70 милиона долара. Полиција најављује нова хапшења и истрагу против професионалних помагача: адвоката, рачуновођа и агената за некретнине.
„Открили смо једну од најорганизованијих мрежа финансијског криминала у земљи“, изјавио је детектив Гордон Арбиња, преноси Дневник.хр.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму