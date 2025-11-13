Logo
Песков: Нуклеарна реторика је увијек опасна

СРНА

13.11.2025

07:10

Песков: Нуклеарна реторика је увијек опасна
Фото: Танјуг/АП

Русија не жели да објављује изјаве у контексту реторике око нуклеарних тестова, јер то увијек носи опасност, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

- Нуклеарна реторика је увијек опасна. С једне стране, нуклеарно оружје је веома добра ствар за одржавање мира у смислу међусобног одвраћања. С друге стране, опасно је чак и да се прича о томе. Искрено говорећи, радије нећемо износити било какве изјаве - навео је Песков за Си-Ен-Ен.

CRKVA-070925

Друштво

Данас је један од најтужнијих православних празника: Вjерује се да треба изговорити ову молитву

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је раније да је наредио Пентагону да смјеста настави тестирање нуклеарног оружја, позивајући се на чињеницу да и друге земље то раде, подсјећа ТАСС.

Предсједник Русије Владимир Путин наредио је у сриједу, 5. новембра, Министарству спољних послова, Министарству одбране специјалним службама и цивилним агенцијама да прикупе и анализирају додатне податке и да предају координисане приједлоге о потенцијалном почетку припрема за тестирање нуклеарног оружја.

Дмитриј Песков

