Данас је један од најтужнијих православних празника: Вjерује се да треба изговорити ову молитву

За Српску православну цркву и њене вjернике данас је један од најтужнијих празника. На данашњи дан они се сjећају живота и великог страдања Светог апостола Стахија, Амплија, Урвана и других.
Према легенди у коју вjерују сви хришћани, осим дванаест великих апостола који су познавали Исуса и били његови први ученици, Бог је изабрао још седамдесет других апостола који ће проповедати Јеванђеља и ширити хришћанство.
Неки од тих „малих апостола“ били су и Свети апостоли Стахије, Амплије и Урван.
Свети Стахије је био први епископ Византа.
Живио је и проповиједао у 1. вијеку и био је помоћник Светом Андреју Првозваном.
Вјерује се да је многе пагане преобратио у хришћанство, да је важио за доброг и праведног човјека и да је био велики говорник нарочито када су хришћанске беседе биле у питању.
Послије шеснаест година епископовања мирно је умро 54. године. Посебно се слави у Румунији и Русији.
Свети Амплије и Урван такође су били сарадници Светом Андреју и од њега су били постављени за епископе
Амплије у Лиди, или Диоспољу Јудејском, а Урван у Македонији. Познати по томе што су уништавали идоле и проповедали хришћанство, на себе су навукли гнев многобожаца па су их они обоцију убили.
Хришћански вјерници данас се сјећају и других „малих апостола“ који су пострадали у славу Исуса. Свети Наркис је био епископ у Атини, због вјере је мучен и тако убијен.
Апелије свети је био епископ у Ираклији Тракијској и, након дугог и богоугодног живота умро је у дубокој старости. Свети Аристовул, брат апостола Варнаве, проповиједао је вјеру Христову у Британији, и тамо мирно скончао.
Сви ови светитељи данас су примјери искрене и дубоке љубави и посвећености Богу.
Према народном веровању, свима који су у молитви искрени, помоћ ће доћи.
Вјерује се да сви који се данас нађу у невољи треба да се обрате овим апостолима молитвом: „Апостоли свети, молите Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим“.
