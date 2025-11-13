Logo
Сједница Владе о Електропривреди Републике Српске

13.11.2025

07:00

Сједница Владе о Електропривреди Републике Српске
Фото: АТВ

Влада Републике Српске одржаће тематску сједницу о ситуацији у Електропривреди Републике Српске.

Сједници ће присуствовати сви директори холдинга и зависних предузећа.

Минић је за РТРС рекао, да док је он премијер, електрична енергија у Српској неће бити скупља него у Федерацији БиХ.

Истакао је да поскупљење струје не може бити једини модел рјешавања проблема, јер би то изазвало домино ефекат на све сегменте друштва.

Влада Републике Српске

Електропривреда Републике Српске

