Сједница Владе о Електропривреди Републике Српске

13.11.2025
07:00
Коментари:0
Влада Републике Српске одржаће тематску сједницу о ситуацији у Електропривреди Републике Српске.
Сједници ће присуствовати сви директори холдинга и зависних предузећа.
Свијет
Окончана најдужа обустава рада Владе САД-а у историји
Минић је за РТРС рекао, да док је он премијер, електрична енергија у Српској неће бити скупља него у Федерацији БиХ.
Истакао је да поскупљење струје не може бити једини модел рјешавања проблема, јер би то изазвало домино ефекат на све сегменте друштва.
Наука и технологија
9 ч0
Србија
9 ч1
Регион
9 ч0
Република Српска
10 ч0
Република Српска
10 ч0
Република Српска
10 ч0
Република Српска
10 ч0
Република Српска
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму